Lavori al ponte sul torrente Grigna, chiude una tratta della Sp63 per Morterone

Una tratta della Strada provinciale 63 di Morterone sarà chiusa totalmente al transito per rifacimento ponte stradale a scavalco del torrente Grigna dalle ore 8 di giovedì 2 maggio alle 18 di venerdì 28 giugno. Il provvedimento, stabilito in un'ordinanza della Provincia di Lecco firmata dal dirigente Fabio Valsecchi, riguarda in particolare il pk 0+400 circa della Sp63 all'intersezione con via Enrico Mattei, nel territorio comunale del paese lecchese che risulta essere uno dei meno abitati a livello nazionale.

"Premesso che la Provincia di Lecco, nell’ambito delle attività di tutela e gestione della rete stradale di competenza, ha in programma l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria da condurre su alcuni ponti della Sp 63 di Morterone - si legge nell'ordinanza firmata da Valsecchi - Rilevato che, dovendo intervenire presso il ponte a scavalco del torrente Grigna in Ballabio posto al pk 0+400 circa della Sp 63 di Morterone, risulta necessario procedere con la temporanea interruzione al transito puntuale della stessa, per consentire il rifacimento completo della struttura".

La chiusura totale al transito della Sp 63 di Morterone, al pk 0+400 circa (intersezione con Via Enrico Mattei) dalle ore 8 di giovedì 2 maggio alle 18 di venerdì 28 giugno con apposita segnaletica stradale

tiene conto delle precedenti intese con il comune di Ballabio, nelle quali si è valutato che, per le limitazioni vigenti sul tratto stradale di Sp 63 che permette il collegamento con l’abitato di Morterone (limite di massa non superiore a 3,5 tonnellate) è possibile garantire il collegamento alternativo transitando sulle strade comunali Via Aldo Moro e Via Sandro Pertini.

"Si è preso atto inoltre che le attività economiche presenti sul tratto di Sp 63 risultano comunque raggiungibili transitando lungo il primo tratto di Sp 63, ritenendo così opportuno disporre la chiusura al transito della Sp 63 di Morterone al Pk 0+400 (intersezione con Via Enrico Mattei) al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in progetto e, nel contempo, garantire l’incolumità delle maestranze al lavoro e la sicurezza degli utenti della strada".