Addio al dottor Paolo Tricomi, storico anatomopatologo

Gentile, legato alla famiglia e al proprio lavoro tanto da essere considerato l’anatomopatologo per eccellenza della provincia di Lecco. Un mestiere delicato e importante, che ha sempre svolto con grande professionalità e un tocco di intelligente ironia. È morto all’età di 74 anni il dottor Paolo Tricomi. Nato nel febbraio del 1948 e originario della Toscana, Tricomi si è spento nelle scorse ore a seguito di un male incurabile. Residente a Malgrate, per tanti anni era stato un vero e proprio punto di riferimento per il Tribunale di Lecco in qualità di medico legale e per l’ospedale cittadino.

Si era laureato nel 1977 in medicina e chirurgia all’Università di Pavia, specializzandosi poi in anatomia patologica e tecniche di laboratorio a Parma. All’Ospedale di Lecco iniziò a lavorare a metà anni Settanta, arrivando poi a ricoprire il ruolo di primario tra il 2003 e il 2010. Per decenni il dottor Paolo Tricomi aveva poi lavorato come consulente della Procura della Repubblica per moltissimi casi di cronaca avvenuti nel territorio lecchese, ma non solo. Raggiungeva la scena del crimine per sopralluoghi e analisi, accompagnato da carabinieri o poliziotti. In tantissimi tra le forze dell’ordine, così come tra magistrati, avvocati e legali di Palazzo di Giustizia lo avevano apprezzato per le sue capacità e la sua professionalità.

Tra le sue passioni, quella per le passeggiate e per i libri gialli. Era in pensone dal 2010, ma aveva continuato a collaborare con il tribunale come consulente medico legale. Era stato anche socio, e per un periodo presidente, del Rotary Club di Lecco. Il dottor Tricomi lascia la moglie Melita e figlie Laura e Flavia alle quali in tanti in queste di dolore stanno eprimendo le condoglianze per la scomparsa di un uomo molto conosciuto e profondamente stimato. Il funerale verrà celebrato domani, sabato 9 aprile, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Malgrate.