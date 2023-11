"L'Adda, una visione identitaria": 36 scatti raccontano forza e poesia del fiume

Da oggi al 15 novembre, piazza Città di Lombardia a Milano, dove ha sede il Palazzo della Regione, ospiterà la mostra "L'Adda una visione identitaria', 36 fotografie di Vincenzo Martegani che raccontano il corso del fiume. Dalla sorgente in Val Alpisella alla foce a Bocca d'Adda: oltre 300 chilometri per un percorso, quello del fiume Adda, raccontato dagli scatti del fotografo Martegani, nato a Mariano Comense e oggi residente a Morbegno (Sondrio).

"L'Adda - ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha partecipato alla presentazione dell'evento è 'il' fiume che meglio di ogni altro rappresenta l'identità della Lombardia. Ne ha scritto la storia precorrendo ampissime aree del nostro territorio e connotandosi con diverse sfaccettature in ogni zona della nostra regione. Queste bellissime fotografie rappresentano al meglio quanto ho appena descritto".

Alla tappa di Milano ne seguiranno altre nei vari territori lombardi

Una visione identitaria, dunque, per un'esposizione nata nell'ambito dell'ambizioso progetto 'Adda Food Art Valley' promosso da Crams Lecco (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo) e supportato da Regione Lombardia tramite Ersaf. Alla tappa di Palazzo Lombardia ne seguiranno altre dislocate tra i vari territori lombardi. Già fissata, dal 17 al 26 novembre, quella in piazza Garibaldi a Sondrio, in occasione del "Sondrio Festival", mostra internazionale dei documentari sui parchi.

L'iniziativa presentata oggi al Belvedere Silvio Berlusconi, accanto al valore estetico delle fotografie esposte, rappresenta un'importante azione per il progetto "Adda Food Art Valley", che intende valorizzare il patrimonio agroalimentare, eno-gastronomico, ambientale, artistico, socioculturale, storico, economico e sportivo dei 7 territori attraversati dal fiume Adda nelle province di Sondrio, Lecco, Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Lodi e Cremona.