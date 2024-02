La mostra Lego più grande d'Europa a mezz'ora da Lecco

A mezz'ora di auto da Lecco (o poco più) c'è la più grande mostra europea di costruzioni Lego. Ancora per pochi giorni. Fino al 25 febbraio sarà infatti visitabile la maxi esposizione allestita a Oriocenter, Bergamo, che dallo scorso ottobre a oggi ha destato interesse in migliaia di appassionati e curiosi, grandi e piccini.

La mostra allestita a Orio al Serio si compone di oltre un centinaio di modelli, ovviamente molto più grandi dei comuni set in vendita al pubblico, e occupa un'area di 1.600 metri quadri. In tutto sono stati utilizzati per allestirla più di 8 milioni di mattoncini Lego.

Fra gli oggetti più interessanti della mostra vi sono i monumenti: ci si può trovare davanti al Duomo di Milano o al Colosseo di Roma. Una delle attrazioni più 'potenti' dell'intera mostra è il Titanic: lungo 11 metri e alto 3, è davvero imponente. In scala 1:25, è stato realizzato con mezzo milione di mattoncini Lego e ha una cura dei dettagli quasi maniacale: è fedele in tutto e per tutto all'originale.

In un'altra ala della mostra si trovano i supereroi dell'universo Marvel: Capitan America e Thor. Dagli eroi di fantasia del mondo di cinema e fumetti ad altri eroi, questa volta sui campi dello sport: sono presenti Robert Lewandowski, goleador del Barcellona e della nazionale polacca; Marcin Gortat, ex giocatore di basket della NBA e ora allenatore; Martina Navrátilová, leggenda del tennis, tra le più grandi giocatrici della storia con 18 titoli Slam vinti in singolare, 31 in doppio e 10 in doppio misto.

Le attrazioni sono tante altre: il corpo umano, Frederic Chopin, l'uomo più alto del mondo, i treni e le stazioni ferroviarie di Varsavia, Berlino e Parigi. Non mancano lo sbarco sulla Luna e un'area dedicata a Star Wars: navi, scene, personaggi, le battaglie più iconiche.

Una mostra così, a soli km da Lecco, merita una visita: sia per chi ha figli piccoli, sia per chi vuole rituffarsi nella propria infanzia.