La carica dei 102 per lo spettacolare raduno d'epoca Guzzi

Da quello classico e imponente di pochi mesi fa, a quello di oggi, più caratteristico e con uno sguardo al passato grazie ai veicoli d'epoca: i motoraduni Guzzi non deludono mai. Rombo di motori e spettacolo di colori oggi nel cuore di Mandello del Lario davanti alla sede dell'azienda, in occasione della festa di inizio stagione - con il caratteristico "avviamento motori" - organizzata nell'anno del 102esimo compleanno Guzzi.

102 sono gli anni dalla fondazione dell'aquila, e altrettanti 102 sono i mezzi che hanno preso parte all'evento di domenica 19 marzo fuori dal “tempio” della due ruote di via Parodi. Oltre un migliaio di persone hanno presenziato a questo giornata che pur non proponendosi come mega-raduno ha calamitato l'attenzione di chi ha la moto nel proprio dna. Divise in categorie di modello e cilindrata hanno mostrato e fatto udire al pubblico presente il ruggito che il passare degli anni non ha fermato, nè cancellato. “Avviamento motori 2023” il titolo dato appunto a questo evento con tanto di sfilata di moto d'epoca.

Passerella che si è svolta lungo un anello attorno la fabbrica del marchio dell'aquila. Tra i modelli vintage, sotto l'obiettivo di telefonini e macchine fotografiche anche la due ruote modello California T3 usata da Adriano Celentano nel film “Innamorato pazzo” girato a Roma negli anni settanta. Nella sfilata vintage su un virtuale red-carpet abbiamo poi rivisto il mitico Galletto, chiamata la moto del prete, perché poteva salirvi indossando la talare. Un motociclista iscritto stamane indossando l'abito sacerdotale ha così rievocato quel passato.

Ad aprire la sfilata Mario De Marcellis, con la famiglia, fautore di questo riuscito evento che ha visto la condivisone con l'associazione Antiche moto Brianza e il presidente Angelo Pellegatta, tra i promotori dell'avviamento con l'assessore del comune mandellese, Doriana Pachera. Oggi la storia dell'aquila è giunta ai suoi 102 anni, visto l'entusiasmo e la partecipazione dimostrata anche in questa occasione di feste, tante altre pagine di cronaca e di passione per le due ruote andranno scritte a sostegno di un sogno che non tramonta mai.

(Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)