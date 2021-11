Una signora a due ruote si aggira per le vie mandellesi: nuova V7 nel 2022 della Guzzi?

Lo "spionaggio" di appassionati guzzisti tradisce la strategia della Casa dell'Aquila? Una nuova V7 potrebbe essere presentata a breve a Eicma ed essere lanciata nel corso del 2022. Lo riporta la testata specializzata "In Sella", secondo la quale nei giorni scorsi un modello inedito è stato immortalato nei pressi dello stabilimento di Via Parodi a Mandello, con ogni probabilità durante un test su strada.

Nonostante una livrea "in incognito", i particolari non sarebbero passati inosservati: un faro a led più piccolo, deflettori rinnovati, serbatoio più arrotondato nella forma, una sella dal disegno più sportivo e ruote a raggi.

Moto Guzzi al momento non ha rilasciato annunci ufficiali, occorrerà attendere l'esposizione internazionale di Eicma a Milano Rho dal 25 al 28 novembre. In quell'occasione l'Aquila presenterà sicuramente la V100 Mandello, il modello con cui ha celebrato il suo Centenario omaggiando il comune lariano che da sempre la ospita. Ma, come anticipato da "In Sella", potrebbe non essere l'unica novità. Gli appassionati intanto scaldano i motori.