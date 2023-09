Quella Guzzi scolpita in legno lungo il Sentiero del Viandante

Ben 35 mila persone hanno affollato le Giornate mondiali Guzzi dello scorso weekend e dopo lo spegnimento dei motori Mandello ha rivissuto ancora l'emozionante storia dell'Aquila. A calamitare l'attenzione del popolo delle due ruote l'Italian Motor Week nelle serate dall'11 al 17 settembre: "La nascita del Mito", "Motocarri e altri mezzi di lavoro" e "Moto Guzzi e le corse" gli argomenti trattati. Se il cuore per la Guzzi è stato qui, abbiamo ritrovato questo sentimento d'affetto anche altrove, fuori dai normali circuiti dove rombano i motori abbagliati dai riflettori dell'informazione mediatica e dei social.

Percorrendo i solitari sentieri delle montagne sovrastanti la Città dei Motori, lo sguardo di diversi escursionisti è stato catturato da un modello di moto Guzzi realizzato con il semplice materiale che la natura offre: il legno. Una scultura perfetta e curata in ogni dettaglio che fa bella mostra di sè lungo il Sentiero del Viandante, convista lago. La location è il prato antistante la Baita del Pino, nella tratta che conduce da Somana all'amena località dei Saioli.

Pur non volendo comparire troppo sotto i riflettori, l'autore - Marco il suo nome - merita attenzione e un applauso, perché anche ha voluto tributare un genuino omaggio alla grande storia Guzzi, nata nel lontano 1921 e ancora tutta da raccontare. L'amore per l'Aquila lo ha spronato infatti a realizzare questa due ruote esposta per così dire "fuori mano". C'è anche un precedente del quale abbiamo già parlato su LeccoToday in occasione delle recenti Gmg, è quello di Silvano Beroggi, appassionato di moto ed ex lavoratore Guzzi, che aveva realizzato un modello vintage totalmente con il filo di ferro. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).