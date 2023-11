La V7 Stone che celebra l'oro olimpico della Canottieri Moto Guzzi del 1948

Un pezzo da collezione che celebra la storia. Ristogest, società che gestisce Lecco Hostel in concessione dal Comune di Lecco, ha partecipato all'asta benefica svoltasi nell'ottobre scorso, aggiudicandosi la Moto Guzzi V7 Stone 75° Oro Olimpico realizzata dalla casa motociclistica di Mandello del Lario per celebrare il 75° anniversario dell'oro olimpico conquistato a Londra nel 1948 dall'eroico "quattro senza" della Canottieri Moto Guzzi composto da Giuseppe Moioli, Elio Morille, Giovanni Invernizzi e Franco Faggi.

La Special Edition è una vera e propria opera d'arte su due ruote creata su misura e ceduta dall'azienda di Mandello del Lario alla Canottieri per sostenerne l'attività che coinvolge decine di appassionati sia a livello agonistico sia a livello dilettantistico, in particolare a sostegno dei progetti di inclusione sportiva di persone diversamente abili.

Ristogest, azienda specializzata nell'ideazione di innovativi format (e di tutti i relativi servizi integrati) nei campi della ristorazione e dell'hospitality, dopo essersi aggiudicato il pezzo pregiato ha deciso di esporlo in una apposita teca a beneficio degli ospiti del Lecco Hostel e dei frequentatori dei servizi, aperti al territorio, attivati all'interno della struttura, dall'hamburgeria Billi's che anima gli spazi bar e ristorazione, al coworking e agli spazi destinati a riunioni e meeting.

L'inaugurazione dell'esposizione della Moto Guzzi V7 Stone 75° oro olimpico è prevista per il 20 novembre (ore 18) presso il Lecco Hostel (Via Giacomo Matteotti 89) alla presenza di esponenti della Canottieri Moto Guzzi, della casa motociclistica di Mandello del Lario e del Comune di Lecco.

"A fianco a una realtà storica"

"Continuiamo ad essere a fianco di una realtà storica del nostro territorio - commenta Luca Locatelli, ceo di Ristogest che è inoltre membro del Consiglio direttivo della Canottieri - Questa iniziativa ha una duplice valenza: sostenere l'Asd Canottieri Moto Guzzi che prosegue una attività importante e meritoria di promozione della pratica sportiva dilettantistica e agonistica, e rilanciare le nostre eccellenze manifatturiere conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Come gestori del Lecco Hostel vogliamo proseguire nel fare da grancassa alle iniziative positive dal territorio per il territorio e crediamo che tutto ciò contribuisca ad aumentare l'attrattività di Lecco e delle sue bellezze, che come dimostrano i dati sui flussi turistici della passata stagione è in costante crescita".

La Canottieri Moto Guzzi, classe 1929, che nel 2019 ha festeggiato il novantesimo anniversario della sua fondazione, nata come dopolavoro della Moto Guzzi, è diventata famosa per aver "allevato" canottieri - i "guzzin" - in seguito diventati campioni nazionali e internazionali. Nella sua storia 10 atleti sono diventati addirittura campioni olimpici: tra questi Piero Poli, attualmente membro del Consiglio direttivo e medaglia d'oro a Seul nel 1988, e Giuseppe Moioli, classe 1927, attuale guida tecnica della Canottieri e leggenda del remo italiano con all'attivo diverse partecipazioni olimpiche e appunto l'oro di Londra, nel 1948. Dal 2023 il presidente è Antonio Gaddi.