Rombo di motori ed emozioni sulle due ruote: è la settimana della Guzzi

Dire che si stanno scaldando i motori suonerebbe scontato, ma è proprio così. Si apre infatti la settimana delle Giornate Mondiali Guzzi 2023 e a Mandello del Lario - città dei motori - tante attrattive faranno da degna cornice a questo evento in calendario da giovedì 7 a domenica 10 settembre, con un crescendo di emozioni e l'arrivo di migliaia di turisti anche dall'estero proprio nel weekend.

"È stata portata avanti una grande organizzazione in continuità con quello fatto negli anni precedenti, pur non essendo più l'anno del Centenario - commenta il sindaco Riccardo Fasoli - Ci sono però tante proposte e alcune chicche, dalle esposizioni a tema al mercatino. Tante piccole e grandi cose che possono rendere ancora più felice l'appassionato Guzzi o il visitatore incuriosito che si unirà alla pacifica invasione di guzzisti. Quindi non solo motori. Invito tutti a venire a Mandello per un fine settimana che si annuncia all'insegna del bel tempo e della passione per l'Aquila".

Già in alcune vetrine del centro cittadino appaiono in bella mostra i modelli vintage che hanno fatto la storia della fabbrica dell'Aquila, l'azienda che ha nel tempo ha costruito la storia economica e sociale di una intera comunità e di altre della provincia lecchese, nel periodo in cui oltre mille dipendenti timbravano giornalmente il cartellino di presenza all'ingresso di via Parodi. L'edizione 2023 al via nei prossimi giorni sarà la numero 102.

Parlando del passato, il vintage delle due ruote Guzzi torna alla mente della cinematografia quando un Alberto Sordi cavalcava la moto nei panni di agente della polizia municipale. Amarcord, questo, che ha aguzzato l'ingegno di Alessandro Longoni proprietario della chiesa sconsacrata di San Bartolomeo in Abbadia Lariana dove già conserva la Norge su cui svetta il manichino di Giuseppe Guzzi. E qui, riferisce andrà ad aggiungersi l'Albertone nazionale: "Siamo riusciti a trovare l'abbigliamento originale, pantaloni, guanti, giaccone, stivali, casco. Stiamo lavorando sul manichino in legno di cedro e sul pizzardone. La moto Guzzi originale della polizia municipale del 1960 è pronta. Sarà una cosa eccezionale. Una ricostruzione fedele".

E a Mandello all'inizio di via Cavour verrà posizionata la fontana della prima guerra mondiale, realizzata in legno da un provetto artigiano. Sempre in questa location - sede dell'Antica Officina del Giorgio Ferèe tenuta in vita dal pronipote Gechi Trincavelli - si scoprirà ai visitatori la gigantografia del pannello riproducente la ruota idraulica. E non mancherà la moto, un Airone realizzato a grandezza naturale con il filo di ferro, da Silvano Beroggi. Questo e tanto altro offriranno le Giornate mondiali Guzzi nelle quali non mancheranno musica (anche con il team di Virgin Radio), stand, spettacoli, visite guidate e postazioni con un ottimo servizio di ristoro, che si affiancherà a quello di ristoranti, locali e pizzerie di Mandello e dintorni. Clicca sul sito preparato per l'occasione motoradunomandello.com per leggere gli appuntamenti e scoprire le iniziative collegate (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Quattro giorni di eventi: tutto il programma

Giovedì 7 settembre

Ore 09:00. Moto tour dei musei e del Lario, Piazzale Moto Guzzi (Info: museotorremaggiana@gmail.com)

Ore 15 - 20. Piazza Garibaldi. Le vie del Naco, una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura (The Streets of Naco - a Guzzi as a travel companion, companion of adventure)

Ore 15 - 18. Acml punto info e pubblicazioni Moto Guzzi. Piazza Leonardo da Vinci

Ore 15:30. Inaugurazione percorso sulle orme di Carlo Guzzi. Piazza Leonardo da Vinci

Ore 18:30 - 24. Antica Officina Giorgio Ripamonti, Festa del prototipo Guzzi (Guzzi prototype party). Via Cavour

Ore 18:30. Apertura cucine - opening of refreshment areas

Ore 21. Spettacolo musicale con Gigifalbodj & Enricogildj, music show. Piazza Mercato

Venerdì 8 settembre

Ore 9 - 13 e 13:30 - 17. Visita alla torre Maggiana (Visit of Maggiana’s Tower - Frederick I, Barbarossa’s residence)

Ore 10 - 18. Esposizione “Mitica Norge del Naco”. Esposizione Moto Storiche e accensione motori Vintage motorcycle exhibition. Piazza Leonardo da Vinci

Ore 10 - 18. Esposizione Motocarri (Motocarri exhibition) in via Bertola, oratorio San Lorenzo. Stand Asi e stand Club Antiche Moto Brianza. Piazza Leonardo da Vinci. Stand Asi Fiva, Stand Club Orobico, Club Piacentino (Cpae), stand Club Cavem, Club Valtellina Veteran Car. Piazza Moto Guzzi. Punto Galletti piazza Moto Guzzi.

Ore 10 - 18. Mostra Storia freccia rossa della bontà, oratorio San Lorenzo. La storia del Circuito del Lario, sala polifuzionale Lido comunale

Ore 10 - 18. Visita sede Canottieri Moto Guzzi (Visit the Moto Guzzi Rowing Club headquarters) via Statale, ingresso pedonale dalla Polisportiva Mandello via Pramagno 8. Acml punto info e pubblicazioni Moto Guzzi. Piazza Leonardo da Vinci

Ore 10 - 18. Associazione Bimbi in Moto - Test mini moto elettriche per i piccoli e gonfiabili. Via Manzoni 44/3 piazzale biblioteca

Ore 10 - 20. Mostra exhibition cimeli storici del Corpo musicale mandellese. Via 24 Maggio. Le vie del Naco - Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura. Piazza Garibaldi. Stand customizzatori. Piazza Garibaldi

Ore 16. La Moto Guzzi: testimonianze del periodo del passaggio della Moto Guzzi dalla Seimm a De Tomaso. Partecipanti: Silvio Manicardi (ingegnere che ha lavorato nello Stabilimento di Mandello), Pino Todero e Antonio Maria Frigerio. Stand Asi, piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 12. Apertura cucine

Ore 21. Spettacolo musica con Made in Japan, music show, piazza Mercato.

Sabato 9 settembre

Ore 10 - 18. Visita torre Maggiana. Esposizione “Mitica Norge del Naco” Vintage motorcycle exhibition Piazza Leonardo da Vinci. Esposizione moto storiche e accensione motori sempre in piazza Leonardo da Vinci. Esposizione Motocarri (Motocarri exhibition) in via Bertola - oratorio di San Lorenzo. Stand Asi e stand Club Antiche Moto Brianza. Piazza Leonardo da Vinci.

Ore 10 - 18. Stand Asi, Fiva più Stand Club Orobico, stand Club Piacentino (Cpae), club Cavem, stand Club Valtellina Veteran Car. Piazza Moto Guzzi. Punto Galletti, piazza Moto Guzzi. Mostra Storia Freccia Rossa della bontà (Exhibition History Red Arrow of goodness) oratorio di San Lorenzo

Ore 10 - 18 La storia del Circuito del Lario (The history of the Circuito del Lario) sala polifuzionale Lido comunale. Visita sede Canottieri Moto Guzzi in via Statale, ingresso pedonale dalla Polisportiva Mandello in via Pramagno 8. Mercatino “dell’Aquila”, oratorio San Lorenzo

Ore 10 - 18. Acml punto info e pubblicazioni Moto Guzzi in piazza Leonardo da Vinci. Associazione bimbi in moto, test mini moto elettriche per i piccoli e gonfiabili, via Manzoni 44/3 piazzale biblioteca

Ore 10 - 20. Mostra exhibition cimeli storici del Corpo musicale mandellese. Via 24 Maggio. Le vie del Naco. Piazza Garibaldi. Stand customizzatori

Dalle ore 12 apertura cucine.

Ore 16:30. Sfilata moda e motori (Fashion and motor Show). Piazza Italia

Ore 21. Spettacolo musica con Side Man - Music show. Piazza Mercato

Domenica 10 settembre

Ore 10 - 13. Visita torre Maggiana. Esposizione “Mitica Norge del Naco”. Piazza Leonardo da Vinci

Ore 10 - 13. Esposizione Moto storiche e accensione motori (Vintage motorcycle exhibition). Piazza Leonardo da Vinci. Esposizione Motocarri all'oratorio San Lorenzo

Ore 10 - 13. Stand associazioni e Punto Galletti in piazza Moto Guzzi. Mostra Storia Freccia Rossa della bontà (Exhibition History red Arrow of goodness) oratorio San Lorenzo. La storia del Circuito del Lario, sala polifuzionale lido comunale. Visita sede Canottieri Moto Guzzi, via Statale ingresso pedonale dalla Polisportiva Mandello via Pramagno 8. Acml punto info e pubblicazioni Moto Guzzi. Piazza Leonardo da Vinci

Ore 10 - 13. Associazione Bimbi in Moto, test mini moto elettriche per i piccoli e gonfiabili. Via Manzoni 44/3 piazzale biblioteca. Le vie del Naco - Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura. Piazza Garibaldi

Dalle ore 12. Apertura cucine

Ore 15. Estrazione lotteria Motoraduno internazionale - Saluti e chiusura (raduno Lottery draw). Piazza del Mercato.