Niente Como, la Motorizzazione Civile resta a Lecco

La Motorizzazione Civile targata Lecco è salva. "Finalmente oggi, durante l’incontro in Prefettura, è stata trovata la quadra sulla questione del trasferimento degli uffici della Motorizzazione civile di Lecco - conferma il sottosegretario e consigliere regionale Mauro Piazza - Al termine di un percorso di approfondimenti, incontri, sopralluoghi proseguito per mesi, la Motorizzazione resterà a Lecco grazie alla Provincia che metterà a disposizione i locali di sua proprietà in corso Matteotti con il contributo della Camera di Commercio".

Mauro Piazza: "Risultato importante, evitati disagi a imprese e cittadini"

Una buona notizia per il territorio, che scongiura dunque il trasferimento a Como, grazie a un significativo gioco di squadra. "Ringrazio la Provincia, le associazioni di categoria e la Motorizzazione Civile per l’impegno dimostrato nel trovare la giusta soluzione - aggiunge Piazza - Ringrazio inoltre il ministro Matteo Salvini che si è interessato per risolvere un problema che avrebbe rischiato di lasciare il territorio senza un servizio pubblico importante per imprese e cittadini. Sono soddisfatto per il mantenimento di un servizio fondamentale per la collettività, solo attraverso un lavoro di squadra è possibile trovare le giuste soluzioni".

Insieme alle dichiarazioni del Sottosegretario Piazza, anche la nota ufficiale della Prefettura di Lecco, dove oggi si è svolto il summit decisivo per arrivare alla svolta positiva. "Nella giornata di giovedì 13 giugno, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, si è tenuto l’incontro conclusivo del Tavolo istituito in Prefettura sul tema del programmato trasferimento degli uffici della Motorizzazione Civile di Lecco a Como e delle criticità connesse all’interruzione del servizio sul territorio".

Sono intervenuti il Consigliere regionale Mauro Piazza, il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il vicesindaco Simona Piazza, il dirigente Motorizzazione Civile Vincenzo Valenti, il responsabile della Motorizzazione di Lecco Giovanni Lauretta, il segretario della Camera di commercio Giuliano Caramella e il responsabile dei servizi territoriali dell’agenzia del demanio Agata Maria Zinfollino.

La Prefettura: "Una soluzione non facile, frutto di un'ampia condivisione"

"Nell’ultima riunione del Tavolo del 24 maggio era stata presentata una possibile soluzione idonea ad ospitare il presidio, per il front office e l’aula da dedicare a corsi ed esami, avanzata dalla Provincia di Lecco - precisa inoltre la Prefettura - La proposta consisteva in un appartamento in grado di soddisfare, seppure temporaneamente, entrambe le esigenze della Motorizzazione Civile. Nell’incontro di oggi è stata pertanto definita, salvi gli aspetti di dettaglio e le soluzioni tecniche in corso di approfondimento, una soluzione che mette effettivamente a sistema l’apporto sinergico dei diversi attori coinvolti".

"La Provincia di Lecco, anche in virtù del suo ruolo di rappresentante degli enti territoriali, concederà quindi una porzione dell'immobile di corso Matteotti, con il contributo della Camera di Commercio e il supporto di facilitazione garantito della Regione e dal consigliere Mauro Piazza. A loro volta, Agenzia del demanio e Motorizzazione Civile provvederanno agli interventi di competenza. Il Prefetto - conclude la nota - ha ringraziato per la consueta sensibilità e attenzione ai problemi della collettività, che contraddistingue gli enti pubblici del territorio e che ha consentito di individuare una non facile soluzione, ampiamente condivisa".

Confartigianato Lecco: "Vinta una partita importante per il territorio. Siamo soddisfatti"

E anche Confartigianato imprese Lecco esprime tutto il proprio apprezzamento per il positivo esito della vicenda legata alla Motorizzazione. "Non possiamo che essere soddisfatti per questa conclusione. Non importa - afferma la presidente, Ilaria Bonacina - che la nostra offerta non sia stata accettata, a noi importava contribuire concretamente al raggiungimento del risultato finale, quello della permanenza degli uffici della Motorizzazione a Lecco, e così è stato. Dunque ringraziamo gli altri soggetti che a loro volta hanno giocato un ruolo decisivo in questa partita tanto importante per il territorio".