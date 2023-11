"Cambiamento climatico non è frutto dell'uomo": Consiglio regionale sfiducia presidente dell'Arpa

Presidente di Arpa Lombardia sfiduciata dopo le dichiarazioni "negazioniste" sul cambiamento climatico. Il Consiglio regionale ha approvato con voto segreto la mozione presentata dalle opposizioni: 37 voti favorevoli e 36 contrari.

Lo scorso 3 novembre Lucia Lo Palo, neoeletta alla guida dell'agenzia per l'ambiente, era intervenuta a una trasmissione di Italpress. Dopo aver distinto il cambiamento climatico dall'inquinamento, Lo Palo aveva risposto a una domanda diretta del giornalista affermando: "Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo, no", precisando poi che "frutto dell'uomo è la mala gestione della qualità dell'ambiente".

Dichiarazioni che avevano subito sollevato proteste dalle minoranze in Consiglio regionale, nonché delle associazioni ambientaliste, in testa Legambiente Lombardia. Anche il presidente Attilio Fontana aveva preso le distanze da quanto detto dalla Lo Palo, commentando "la Regione non risponde delle sue parole". Più morbida, comunque, la presa di posizione di Fratelli d'Italia e Lega.

"Sollevarla dalla sua attuale carica"

Il testo della mozione, presentata da Pierfrancesco Majorino del Pd e condivisa da Alleanza Verdi Sinistra, Azione-Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Patto Civico, invita tra l'altro la giunta a "valutare di sollevare la presidente dalla sua attuale carica in quanto non adeguata a dirigere una struttura di controllo dell’ambiente a garanzia della popolazione lombarda".

"Le conclusioni del Consiglio regionale indicano chiaramente come non ci sia più fiducia nell'attuale presidente di Arpa," dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "Adesso è la Giunta a dover agire di conseguenza per tutelare Arpa e riportare al centro dell'agenda politica la crisi climatica in una regione strategica come la Lombardia".

Legambiente, Cittadini per l'Aria e Wwf Lombardia hanno presentato inoltre un esposto alla Corte dei Conti sulla nomina di Lo Palo.