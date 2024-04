La mucca 'tifosa' dell'Inter fa discutere. L'Oipa denuncia: "Si sanzioni chi l'ha portata"

Non è passata inosservata e non avrebbe potuto farlo. La mucca dipinta di nerazzurro che qualche tifoso ha pensato di far pascolare per il centro di Milano durante i festeggiamenti per il 20° Scudetto dell'Inter, ha fatto e fa discutere. Anche tanti supporter interisti accorsi nel capoluogo da Lecco hanno visto l'animale nel corteo e ne sono rimasti scioccati.

L'Oipa, Organizzazione internazionale protezione animale, ha chiesto formalmente alle forze dell'ordine se il conduttore sia stato identificato e se siano state inflitte sanzioni per, si legge in una nota ufficiale, "questo sfregio. L'animale, così ridotto, è stato oltretutto condotto in un corteo pieno di gente, urla, fumi, rumori, fuochi d'artificio. Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento - sottolinea l'Oipa - e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile".

"Abuso su animali ridotti a vessillo"

Il parallelo è con quanto accaduto nel 2023. "Come l'asinello 'vestito' con i colori del Napoli fatto sfilare lo scorso anno in occasione dello scudetto della squadra partenopea, è questo un abuso nei confronti dei poveri animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati - continua la nota dell'associazione - L'Oipa, oltre ad attivarsi per conoscere i particolari quanto avvenuto, sporgerà comunque denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e chiede ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano di procedere con le opportune verifiche".

"Ci saremmo aspettati da una città come Milano un controllo preventivo e rigido per prevenire tali condotte", osserva il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto. "Come hanno fatto a portare una mucca in città? Cosa hanno fatto le forze dell'ordine per impedirlo?".

L'indignazione sui social

Anche sui social, com'era lecito attendersi, la 'violenza' sulla mucca non è passata sotto silenzio. Come riportato dai colleghi di Milano Today, "Questo è maltrattamento e umiliazione degli animali che vengono fatti sfilare rivestiti di colorante. Dovrebbe essere illegale", ha scritto Andrea; "Non sono solito offendere, ma questi sono da denuncia. Mi fa schifo il genere umano. Meritiamo l'estinzione", ha fatto eco Nicoletta. "No. E lo dico da grande interista. Proprio no!", ha puntualizzato Katia. Sono solo alcuni delle centinaia di commenti di indignazione.