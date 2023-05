“Muf Muf” il nuovo libro della lecchese Chiara Grasso dedicato a tutti coloro che credono nell’importanza dei desideri

Chiara Grasso è nata a Lecco nel 1989 e ha studiato design della comunicazione alla NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Dal 2008 collabora con diversi editori italiani realizzando illustrazioni per bambini. Il suo tratto è pulito e minimale, predilige colori pastello (con qualche eccezione) e il bianco e nero. Nel tempo libero ama sfogliare albi illustrati, riviste specializzate in graphic design, ideare poster astratti e allestire mostre con le sue creazioni digitali.

Premessa:

"Muf Muf è nato il 31 dicembre 2020. Questo libro è rimasto nel cassetto, in attesa di un’occasione speciale: il 17 maggio 2022 è nato il mio primo bimbo, Michele. Ecco l’evento unico e irripetibile."

Chi è Muf Muf e perché si chiama così:

"Muf Muf è un piccolo dinosauro tutto nero, ha occhietti vispi e simpatici e una dolcissima bocca a forma di cuore. Perché Muf Muf? Il verso della mucca è una delle prime parole pronunciate dal mio bimbo, ho poi aggiunto la lettera “F” in coda per rendere il nome più buffo da pronunciare ed.. ecco fatto! Grazie a Michele avevo dato un nome al protagonista della storia."

Di che cosa parla:

"Muf Muf è un dinosauro piccolo piccolo, così minuscolo da riuscire a nascondersi in un pacchetto di caramelle gommose. Muf Muf è tutto nero, ma ha una grande passione, i colori… Da qualche giorno però non riesce più a trovarli, dove si saranno nascosti? Inizia così un grande viaggio che dopo essersi addormentato nel suo lettino inizia a sognare un mondo magico e bellissimo, dove i suoi amati colori splendono nel cielo, sulla terra e nel mare. Un mondo tutto da scoprire. Ma i colori di Muf Muf saranno tornati anche nel mondo reale?"

La struttura del libro:

"Muf Muf è diviso in due parti. All’inizio del libro il mondo del protagonista è tutto in bianco e nero, ma nella seconda parte compaiono i colori primari: il rosso, il giallo, il verde e l’azzurro. Un’esplosione di colori che Muf Muf porta con sé fino alla fine del libro."

Gli elementi:

"Nel libro ho raccolto tanti elementi che ricordano la mia infanzia. Il pacchetto di caramelle gommose con orsetti e coccodrilli, i giochi con i fratelli con biglie in vetro, trenini giocattolo e barchette di carta. Ricordi che porterò sempre nel mio cuore."

A chi è rivolto il libro:

"La scelta del bianco e nero potrebbe erroneamente far pensare ad un libro dedicato solo a bimbi molto piccoli, ma in realtà non è così. Muf Muf non ha un target preciso, ma è dedicato a tutti coloro che credono nell’importanza dei desideri, perché non è mai troppo presto o troppo tardi per credere nei propri sogni e avere il coraggio di inseguirli attraversando mille avventure."

Perchè Muf Muf è nero:

"Il nero viene definito come l’assenza di colore per eccellenza, ma in realtà se combiniamo tutti i colori primari: il rosso, il giallo e il blu, il risultato si avvicina molto al colore nero."

Una cartolina gioco in omaggio:

In questa cartolina sono presenti degli indizi le cui soluzioni saranno da ricercare nel libro:

“Nel pacchetto di caramelle devi guardare se il Muf Muf senza occhietto vuoi scovare.”

“Tra le stelle devi cercare se il suo musino vuoi trovare.”

“Dietro a Muf Muf devi guardare se il suo fratellino vuoi incontrare”

Questo per rendere più giocosa questa esperienza letteraria.

