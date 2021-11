"Multe raddoppiate per chi abbandona i rifiuti dopo aver preso cibo al fast food"

A Pescate continua la tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti, in particolare contro coloro che consumano il cibo acquistato in un vicino fast food lasciando poi gli scarti nel parcheggio. Dopo le multe di una decina di giorni fa, il sindaco Dante De Capitani ha reso noto che sono state elevate nuove sanzioni anche grazie all'occhio attento di ben 14 telecamere puntate in vari punti del paese.

"L'altra sera sono entrati nel parcheggio del parco Torrette in auto, han mangiato e bevuto senza scendere dalla loro berlina e dopo venti minuti di sosta prima di ripartire hanno buttato dai finestrini sacchetti e contenitori di cartone di un noto fast food - ha raccontato oggi il sindaco di Pescate - Ovviamente senza sapere che in quella zona ci sono ben 14 telecamere, di cui almeno 6 hanno inquadrato tutta la sequenza. Il proprietario dell'auto riceverà una sanzione di 100 euro più le spese di notifica a casa, che per questi atti di autentica maleducazione se non peggio, sono ancora pochi. Per cui nel Consiglio comunale che si terrà prima di Natale provvederemo a raddoppiare le sanzioni per questo tipo di infrazioni".

Il sindaco Dante De Capitani.

"Tutti i giorni passo a controllare"

"Tutti i giorni passo a controllare il parcheggio delle Torrette e quasi tutti i giorni ci sono rifiuti di questo fast food, conseguentemente scattano le sanzioni ai clienti trasgressori - incalza Dante De Capitani - Ma francamente sono anche stufo di questa situazione che mette a dura prova oltre che la Polizia locale anche i miei stradini, ormai schiavi di questi incivili. Se non dovesse bastare toccarli nel portafoglio per porre fine a questi comportamenti sono anche pronto a chiudere di sera il parcheggio così se ne andranno fuori dalle palle una volta per tutte".