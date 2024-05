Il Comune di Lecco ha raccolto 1,7 milioni di euro con le multe

Le multe fanno ricchi i Comuni? La raccolta è spesso vista in quest'ottica da parte dei cittadini e certamente quella delle sanzioni è una voce non di poco conto nei bilanci. Lecco, con 1,7 milioni di euro, rappresenta il terzo comune capoluogo di provincia della Lombardia che, nel 2023, ha incassato i minori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Milano (147 milioni), seguita da Brescia (12,4 milioni), Bergamo (7,5 milioni), Pavia (6,3 milioni), Como (5,4 milioni), Mantova (3,5 milioni), Monza (3,4 milioni), Varese (2,8 milioni), Cremona (2,2 milioni) e Lecco (1,7 milioni). Chiudono la classifica i comuni di Sondrio (652mila) e Lodi (490mila). Complessivamente, nel 2023, i comuni capoluogo lombardi hanno incassato oltre 193,7 milioni di euro provenienti da multe stradali.

Lecco e le multe: 36 euro a testa

Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, al primo posto si trova ancora Milano (108 euro), seguita da Pavia (90 euro), Mantova (73 euro), Como (65 euro), Brescia e Bergamo (entrambe con 63 euro), Lecco e Varese (36 euro), Cremona (32 euro) e Sondrio (31 euro). Chiudono la classifica Monza (28 euro) e Lodi (11 euro).

Guardando invece ai comuni con meno di quattromila residenti, in vetta alla classifica si posizionano Buguggiate (Varese) (3.089 abitanti, quasi 2,5 milioni di euro), Vellezzo Bellini (Pavia) (3.398,più di 986mila euro) e Bellagio (Como) (3.573 abitanti, quasi 899mila euro).

Comune Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (2023) Rapporto proventi totali violazioni Codice della Strada/residenti Bergamo 7.562.416 € 63 € Brescia 12.480.210 € 63 € Como 5.456.143 € 65 € Cremona 2.246.145 € 32 € Lecco 1.713.919 € 36 € Lodi 490.433 € 11 € Mantova 3.550.828 € 73 € Milano 147.005.625 € 108 € Monza 3.444.768 € 28 € Pavia 6.383.312 € 90 € Sondrio 652.784 € 31 € Varese 2.800.723 € 36 €

Fonte: analisi Facile.it su dati Siope aggiornati al 15 febbraio 2024