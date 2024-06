Name planner: i consigli di Aurora per trovare il nome perfetto al tuo bambino

È Aurora Notaro, diciottenne residente a Merate, a presentare Name Planner, un servizio online innovativo dedicato ad assistere i genitori nella scelta del nome ideale per il loro bambino. Progettato per rendere questo momento speciale ancora più memorabile e sereno, "Name Planner" offre consulenze personalizzate che nascono da una profonda comprensione delle aspettative e dei desideri della famiglia.

Aurora Notaro, nata e cresciuta a Merate, è una giovane donna che nutre una passione innata per lo studio dei nomi. Fin da bambina si è dimostrata appassionata di nomi e negli anni ha esplorato il significato con amici e parenti, trasformando questo gioco in una missione volta a supportare i neo-genitori nella scelta più giusta per il nome del loro piccolo in arrivo.

"Fin da piccola ho sempre trovato affascinante scoprire il significato dei nomi"

"Mia madre mi ha sempre immaginata come una persona solare e rassicurante e per lei il nome Aurora era come un ritratto delle mie qualità - racconta la giovane - Fin da quando ero piccola, infatti, ho sempre trovato affascinante scoprire il significato dietro i nomi e mi sono divertita a cercare di riconoscere le caratteristiche delle persone nei loro nomi. Questo semplice gioco mi ha fatto rendere conto di quanto un nome possa influenzare la nostra personalità e accompagnare ogni fase della nostra vita".

"Un nome, infatti, non è solo un insieme di suoni, ma racchiude significati profondi che accompagnano una persona per tutta la vita - aggiunge la creatrice di Name Planner - Rappresenta un universo di aspirazioni, emozioni e sensazioni a cui il bambino e i genitori saranno legati per sempre. Ecco perché è fondamentale scegliere un nome che possa guidare il bambino verso una vita ricca di significato e pienezza in ogni sua fase".

Come si sviluppa il processo di consulenza che ha chiamato Name Planner

Il processo di consulenza di Name Planner inizia con un colloquio online, durante il quale Aurora raccoglie informazioni dettagliate sulle preferenze, i valori e la storia personale dei genitori. Grazie a questa analisi approfondita, verrà poi suggerito il nome che riflette le caratteristiche uniche della famiglia, in armonia con le tendenze contemporanee e le tradizioni culturali.

"Uno degli aspetti distintivi di Name Planner è l'attenzione scrupolosa dedicata ad ogni dettaglio". L’empatia di Aurora permette di entrare in sintonia con i genitori in modo delicato e rispettoso, trasformando questa comprensione in uno studio accurato e nella scelta del nome perfetto per il bambino. "Name Planner non è solo un servizio, ma un compagno di viaggio per i genitori, un sostegno emotivo e pratico che rende la scelta del nome una celebrazione della nuova vita che sta per arrivare".

Aurora Notaro, con la sua passione e dedizione, è così pronta ad accompagnare ogni famiglia in questo percorso unico, trasformando un compito complesso in un’esperienza gioiosa e ricca di significato. Per chi volesse saperne di più è possibile visitare il sito: nameplanner.it