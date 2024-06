Nameless: attese 30mila persone, attenzione a strade chiuse e divieti

Nel weekend sarà tempo di Nameless Festival ad Annone, con oltre 30mila persone attese in Brianza: scatta il divieto lungo l'intera strada Provinciale 49 fra Oggiono e Molteno per evitare il possibile parcheggio selvaggio a lato della carreggiata.

Il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l'intera estesa della SP49, nei tratti esterni ai centri abitati, sarà in vigore dalle ore 7 di sabato 14 giugno alle 3 del 17 giugno dal pk 0+000-rotatoria int. svincolo SS36 nel comune di Molteno al pk 8+890-rotatoria int. SP639/SP49 nel comune di Cesana Brianza.

Le modifiche alla viabilità per il Nameless

Negli stessi giorni del Nameless scatteranno altri provvedimenti viabilistici per far fronte alla probabile 'invasione' di appassionati, così come richiesto anche da Alberto Fumagalli, organizzatore dell'evento con la sua società Nameless Srl.

La Provincia di Lecco ha disposto l'istituzione del senso unico di marcia tra il pk 7+750 e il pk 7+820, sul ponte a

scavalco della SS36 nei comuni di Annone Brianza e Suello, noto come 'Ponte di Annone', mediante chiusura della corsia di marcia in direzione Oggiono, nei giorni 14-15-16 giugno 2024, dalle ore 13 alle 2, con ripristino delle normali condizioni di viabilità dopo le ore 02 di lunedì 17 giugno.

Allo stesso modo, l'ente provinciale ha concesso il nulla osta per l'eventuale adozione di analoghi provvedimenti da parte di Anas, sulle strade di sua competenza, volti a migliorare la viabilità durante il Nameless.