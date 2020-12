Nasce il movimento di vita comunitaria e politica "Colico di tutti"

È nato a Colico il movimento cittadino di partecipazione alla vita comunitaria e politica "Colico di Tutti". Il movimento, a partire dalla denominazione, propone alla cittadinanza colichese la gestione della cosa pubblica seguendo la filosofia dell'insieme per «allontanare dalla comunità - si legge in un comunicato ufficiale - quanto purtroppo troppo spesso accade: la gestione della cosa pubblica, sia essa nazionale, regionale o comunale espressione di logiche di parte e non di logiche di vera comune utilità».

L'obiettivo primario? «Il perseguimento del bene comune. Colico di tutti, concretamente, intende essere punto di riferimento per tutti coloro che ritengono che le politiche di amministrazione locale promosse in questi ultimi quattro anni abbiano troppo trascurato i bisogni principali dei colichesi a partire dai servizi alle persona, sul fronte medico-sanitario, sociale ma anche educativo e culturale, che una realtà come la nostra cittadina necessita. Il movimento Colico di Tutti può contare, già da ora, di risorse e competenze umane nei vari settori della vita comunitaria, quali sanità e medicina, sociale, istruzione, cultura, ambiente e tutela del territorio, mondo del lavoro e politiche amministrative. Colico di tutti si pone anche come movimento aperto a tutti i colichesi che intendano fornire un contributo per la crescita del nostro paese».

Tutti gli elementi del paese nel logo

Il Movimento Colico di Tutti ha scelto come logo ufficiale l'immagine grafica del paese con tutti gli elementi fondamentali: il Legnone, il verde del conoide alla base della montagna, la superficie dell'intero Paese e il lago. «A est - spiegano i fautori dell'iniziativa - vediamo il sole sorgente che sta a significare un nuovo giorno che si affaccia, che a tutti porta calore e vita e la rinascita anche per la nostra comunità. La bandiera italiana nella parte alta del cerchio rappresenta i valori ai quali si ispira il nostro Paese Italia e i vari colori sul resto del cerchio, raccolti in un unico insieme, indicano le diverse sensibilità e appartenenze che contraddistinguono la nostra società e la nostra comunità locale».

«Vicini alla medicina del territorio»

Infine, Colico di Tutti, «così come tutti i quasi 8.000 nostri concittadini, apprendendo con stupore e sgomento dai diretti interessati attraverso la stampa locale, che: "L'Amministrazione ha tradito brutalmente la collaborazione con noi medici", stigmatizza il comportamento di sindaco, Giunta e di tutta l'Amministrazione Comunale, che evidentemente ha sostenuto il progetto di un governo cittadino dimissionario. La grave pandemia di questi mesi ha fatto scoprire a Colico, alla Lombardia e all'intero Paese Italia l'importanza di sostenere una medicina del territorio sempre meglio organizzata ed efficiente. Ecco perché Colico di Tutti sostiene senza se e senza ma i nostri medici di medicina generale, perché è di primaria importanza che la nostra comunità disponga al più presto di una Casa sanitaria che risponda ai bisogni di salute dei cittadini e allevi i disagi della cronicità».