Natale è dietro l'angolo: scatta la raccolta di adesioni per le luminarie

Nell'abituale iniziativa per abbellire la città con filari luminosi arricchiti da sfere di colore oro e argento sono coinvolti esercizi commerciali, bar, ristoranti e semplici simpatizzanti

Il Natale non è così lontano come sostiene il calendario. È iniziata ufficialmente martedì scorso, 21 settembre, la raccolta delle adesioni alle luminarie a Lecco presso esercizi commerciali, bar, ristoranti e semplici simpatizzanti, per rendere ancora più bella e luminosa la città durante il periodo natalizio 2021.

Anche quest'anno l'associazione Amici di Lecco - nell'ambito di "Luci su Lecco" - ha incaricato per la raccolta delle adesioni la società Agency P.E.H., che ha iniziato la consegna dei moduli nelle vie del centro. Il soggetto che verrà installato in tutte le strade è rappresentato da filari luminosi arricchiti da sfere di colore oro e argento.

Come partecipare

Per aderire, le attività possono consegnare alle ragazze di Agency PEH il modulo di adesione compilato, oppure inviarlo ad agencypeh@tiscali.it entro l'11 ottobre. Si ricorda che il Comune di Lecco da tradizione sostiene le spese dell'energia elettrica.

Alle attività che parteciperanno all'iniziativa verrà data ampia visibilità con la realizzazione di apposito materiale cartaceo e anche attraverso i canali social dell'iniziativa (Instagram: @lucisulecco e @agencypeh_moda_eventi_lecco; sito Amici di Lecco; pagina Facebook di Agency P.E.H.).