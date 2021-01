Valmadrera: grande successo per “L’Albero Solidale” della Croce Rossa

Si è conclusa questa mattina l'iniziativa della “L’Albero Solidale” Croce Rossa Italiana - Comitato di Valmadrera, con la consegna dell’ultimo lotto di regali ai bimbi ricoverati all’Ospedale "Manzoni" di Lecco. «Un progetto promosso dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, che ci ha subito entusiasmato e al quale abbiamo deciso di aderire quasi all’istante - spiega il Comitato -. L’albero di Natale della nostra sede è stato letteralmente sommerso da centinaia e centinaia di pacchetti colorati, destinati ai bimbi meno fortunati del nostro territorio, ricevuti in ogni modo: di persona, tramite amici, volontari, addirittura da lontano tramite corrieri. Ogni giorno era una sorpresa riceverli, un’emozione contarli, alla fine non sapevamo più dove metterli!».

L'iniziativa “L’Albero Solidale”

«Con l’aiuto degli Assessori ai Servizi Sociali dei comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate, della Caritas Parrocchiale e del Centro Farmaceutico Missionario abbiamo individuato un centinaio di Famiglie bisognose, e la Vigilia di Natale 4 mezzi e 10 giovani del nostro Comitato hanno portato loro doni e caramelle, ricevendo in cambio indelebili sorrisi - proseguono dalla sede di via Roma -. Parte dei regali li abbiamo consegnati alla Croce Rossa di Casatenovo, un Comitato col quale collaboriamo stesso, che ha fatto lo stesso per una cinquantina di famiglie del territorio da loro seguite. I restanti abbiamo deciso di destinarli alle Scuole Materne del territorio e ai reparti di Pediatria, Tin e Neonatologia dell’Ospedale Manzoni di Lecco, regalando in questo modo un pizzico di Natale anche ai bimbi più in difficoltà».

Si passa ai logici ringraziamenti: «Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso di raggiungere quest’enorme risultato, dai singoli cittadini, al gruppo Avis Valmadrera, ai supermercati Sigma ed Eurospin. Sappiamo che il nostro è un Paese generoso ma ammettiamolo, non pensavamo fino a questo punto! Perché sapete cosa vuol dire portare la Gioia, quella vera, alle persone a Natale? Farlo con indosso la divisa, quella stessa divisa che ultimamente viene troppo spesso insultata, derisa, aggredita. Quella stessa divisa che, quest'anno, ci ha visto dare il massimo di quello che era in nostro potere fare, e ci ha visti lottare più che mai. Scopriamo così, ancora una volta, il potere del Natale, delle Persone e di Croce Rossa. E, ovviamente, di Cri Valmadrera».

