Tra le vie di Barzanò spuntano gli auguri delle associazioni

Le associazioni augurano buone feste alla cittadinanza. Come ogni anno a Barzanò il periodo natalizio coincide con diverse iniziative che destano l'interesse della comunità (come nel ricchissimo weekend alle porte).

A coordinare il tutto la Pro loco, che ha coinvolto 32 realtà associative del paese. Sono stati realizzati così 168 cartelli di auguri affissi in diversi angoli di Barzanò.

Di diverso genere i messaggi, tutti finalizzati ad augurare buone feste fra Natale e Capodanno, ma non manca qualche consiglio utilie agli abitanti: "Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese" è, ad esempio, quanto scritto dal Centro di promozione sociale barzanese.

Enti e associazioni coinvolti

Amministrazione Comunale e Pro Loco, Amici di Dagò, Amici di Torricella, Asd O. Barzanò, Associazione Gemellaggio, Associazione Gruppo Ballo, Associazione Molo, Auser Brianza Casatese, Avis, Bocciofila Luciano Manara, Cai Barzanò, Caritas Barzanò, CDD Centro Diurno Disabili, Centro di Promozione Sociale, Commissione Cultura e Biblioteca, Contrada della Roggia, Croce Rossa Italiana Casatenovo, Federcaccia Alta Brianza, Giocosport, Gruppo Alpini, La passione per il delitto festival di narrativa, Liberarci, Mano Amica, Open University, Oratorio Comunità Pastorale, Scuola Primaria Barzanò, Scuola Primaria di Meziérès en Brenne, Scuola Primavera, S.S.D. Luciano Manara 1909 , Yarn Bombing Barzanò festival.