Valsassina: bus navetta gratuiti dall'altopiano al mercato di Barzio

Un servizio di bus navetta gratuito per accompagnare residenti e villeggianti dell'altopiano valsassinese al mercato di Barzio. L'iniziativa sarà in vigore da venerdì 5 luglio e per tutti i nove venerdì estivi.

Il Comune di Barzio ha attivato il servizio di trasporto che consiste in tre corse d'andata verso il mercato settimanale e altrettante di ritorno. La navetta sarà attiva da venerdì 5 luglio a venerdì 30 agosto; partirà alle 9.10, 10.10 e 12.25 da Maggio di Cremeno, passerà da Cassina, due fermate a Concenedo e due a Moggio, ulteriori due soste all'interno di Cassina, infine Cremeno e due fermate a Barzio. Giunta alla fermata 'Garden - via Martiri' la navetta ripartirà per il percorso inverso.

"Il servizio è gratuito - commenta l'assessore al Turismo Francesca Arrigoni Marocco - e permetterà di raggiungere in tutta comodità Barzio, il suo mercato e i locali del centro. L'iniziativa inoltre incentiva l'uso del trasporto pubblico a scapito del veicolo privato, in un'ottica di valorizzazione della mobilità collettiva e di rispetto dell'ambiente".