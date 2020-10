Dalla Regione 1,4 milioni di euro per interventi legati alla Navigazione sul Lario

Più di sette milioni di euro destinati all'ammodernamento e all'incremento delle opere collegate al demanio della navigazione interna turistica e di linea sui laghi lombardi. La Regione ha stanziato l'ingente cifra - nel dettaglio 7.133.705 euro - per cofinanziare 33 interventi dal valore complessivo di 12.132.910 euro. Nel dettaglio, circa 1,4 milioni di euro interesseranno il Lecchese.

Ad annunciarlo è l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, illustrando la delibera approvata, su sua proposta, dalla Giunta regionale.

«Prosegue il nostro impegno - prosegue Terzi - a favore della navigazione turistica e di linea sulle acque dei nostri laghi. Attuare interventi infrastrutturali significa accrescerne le potenzialità».

«Si va dal consolidamento delle sponde alla realizzazione o riqualificazione di porti, pontili e spiagge; dalla valorizzazione di passeggiate all'ammodernamento di strutture per la navigazione di linea e da diporto».

«Questi interventi si aggiungono a quelli già in fase di esecuzione anch'essi beneficiari di un contributo regionale. In seguito, ci saranno ulteriori azioni migliorative sempre con il sostegno della Lombardia. In questo modo miglioriamo i servizi offerti a cittadini e turisti, rafforzando l'attrattività delle zone interessate e supportando quindi l'economia locale provata dalla crisi covid. Regione Lombardia - conclude l'assessore Terzi - è sempre stata presente, interviene ora e continuerà a farlo per essere al fianco dei territori e delle loro progettualità».

A beneficiare dei fondi regionali per interventi sulle annualità 2020/2022 sono le Autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; dei Laghi di Iseo, Endine e Moro; dei Laghi di Garda e Idro; del Lario e dei Laghi minori e Ceresio, Piano e Ghirla.

Tutti i progetti finanziati sul Lario

Per il Lario e i Laghi minori lo stanziamento è di 1.392.250 euro per 12 progetti (7 interessano la provincia di Lecco) che riportiamo nel dettaglio.