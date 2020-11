Navigazione Laghi: «Servizi garantiti nel rispetto delle nuove norme del Dpcm»

Navigazione Lago di Como ha in queste ore adottato tutti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme previste dal nuovo DPCM varato dal Governo.

Innanzitutto si è resa necessaria una riorganizzazione dei posti a bordo delle imbarcazioni, dato che la normativa prevede che non possano essere più della metà dei posti originariamente previsti; si tratta, in concreto, di "coprire" con apposita segnaletica alcuni posti in più, dato che erano tuttora in corso riduzioni per garantire il distanziamento, fornendo conseguentemente adeguata informativa al personale, e di proseguire con l'adozione di tutti gli altri provvedimenti atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 (segnalazioni per il distanziamento, obbligo mascherine a bordo, ecc).

Dal punto di vista degli orari da lunedì 9 novembre, rimane invariato l'attuale programmazione del servizio traghetto; gli orari del servizio rapido, così come le corse nel primo bacino sono stati lievemente rimodulati, mantenendo sostanzialmente la frequenza originariamente prevista nelle fasce di punta.

Nei cantieri di Tavernola e Dervio, in aderenza alle prescrizioni in vigore, l'attività proseguirà a regime, con l'organizzazione del personale su due turni, così da ridurre quanto più possibile il rischio di assembramenti, e allo stesso tempo garantire l'effettuazione degli abituali lavori di manutenzione della flotta tipici di questa stagione e di quelli straordinari già programmati, tra i quali, la rimotorizzazione ibrida della motonave Iris e l'avvio della costruzione della nuova imbarcazione, anch'essa ibrida, che andrà ad aggiungersi alle attuali 34 navi della flotta di Navigazione Lago di Como.