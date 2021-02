Operazione anti-'ndrangheta, De Rosa: «Inferto un duro colpo alla criminalità organizzata»

Il Prefetto Castrese De Rosa ha espresso al Questore di Lecco Alfredo D’Agostino e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Paolo Cussotto grande apprezzamento per «la brillante congiunta operazione, denominata “Cardine-Metalmoney”, con la quale è stato inferto un duro colpo alla criminalità organizzata che opera in questo territorio, con ben 17 arresti eseguiti, in base ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Milano. Si tratta dell’ennesima conferma della straordinaria professionalità, dello spirito di servizio e della capacità investigativa delle Forze dell’Ordine. Il grande risultato conseguito testimonia la bontà del lavoro di coordinamento e di guida svolto dai Vertici delle Forze di polizia.Tutto ciò risulta particolarmente gratificante per chi opera con notevoli sacrifici e impegno quotidiano, in un contesto oggettivamente complicato come quello lecchese, alle prese con una pervasività della criminalità organizzata che, in forme silenti, cerca di inquinare l'apparato legale, in ogni settore produttivo».

«Brillante operazione che esalta il lavoro di squadra»

Il Prefetto, nel complimentarsi «per la brillante operazione che esalta il lavoro di squadra e gli sforzi quotidiani del personale, dei funzionari e dei dirigenti», ha chiesto al Questore D’Agostino e al Colonnello Cussotto di «estendere le espressioni di gratitudine ed apprezzamento a quanti hanno concorso, a vario titolo, al successo di questa operazione, facendo loro pervenire loro il suo sincero plauso e la riconoscenza in un momento particolarmente delicato contrassegnato dalla pandemia da Covid-19».