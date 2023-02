Previsioni rispettate: neve anche nel Lecchese

Si è fatta attendere diversi giorni, ma finalmente la pioggia è arrivata anche nel Lecchese. In un territorio, come tanti altri, affamato d'acqua e con il lago a livelli già molto bassi considerando tra la stagione fredda. Un pò poca, la pioggia, al momento, ma è comunque una buona notizia. Intanto questa mattina in diversi comuni della provincia lecchese è scesa anche la neve, non solo sulle alture. Nel momento in cui scriviamo (ore 11.30) sta nevicando in particolare in Valle San Martino e nella Brianza lecchese.

Ecco alcune immagini scattate dai nostri lettori che stanno rimbalzando anche sui social. La foto sopra ritrae una veduta del castello di Rossino a Calolziocorte (foto di Loredana Valsecchi), sotto pubblichiamo invece la foto postata dal sindaco di Santa Maria Hoè (Efrem Bonacina) con i fiocchi che scendono copiosi a Campsirago. Le previsioni meteo parlano di neve, con temperatura bassa, per l'intera giornata di oggi e anche per domani, lunedì 27 febbraio.