Quintali di rifiuti abbandonati a lato della Statale 36, i volontari ripuliscono

Volontari all'opera a Nibionno per ripulire i rifiuti abbandonati nei pressi della Statale 36. Sono stati davvero tanti gli scarti - dalle bottiglie ai copertoni delle auto, dagli elettrodomestici a Tv, ingombranti e altro ancora - rimossi dal gruppo dei Green Boys in accordo con il Comune. Oltre una trentina di sacchi e alcuni quintali di immondizia varia prontamente raccolta e suddivisa per avviarla allo smaltimento.

Un importante intervento a difesa dell'ambiente che testimonia però quanto sia attuale e allarmante il problema dei rifiuti selvaggi lasciati nei pressi di boschi e strade lecchesi. Da questo punto di vista una delle situazioni di maggiore inciviltà si verifica proprio lungo la SS36, tra svincoli e piazzali di sosta, dalla Brianza all'alto Lago.

"Esprimo un sentito grazie nei confronti di questi ragazzi che hanno dedicato due giornate per rendere la rampa di accesso alla SS36 più pulita - ha commentato Laura Di Terlizzi, sindaco di Nibionno - Questo tratto di strada è di competenza e gestione di Anas, oltre a una tratta provinciale, la SS342 per l'innesto nella Como Lecco. Auspichiamo pertanto una maggiore sinergia per risolvere o quantomeno tentare di limitare queste azioni inaccettabili messe in atto da alcuni incivili".

Il vicesindaco si è poi impegnata a gestire lo smaltimento dei rifiuti accumulati. "Grazie dunque a questi bravissimi volontari che hanno dato dato una lezione di educazione civica e attenzione al bene pubblico. Organizzeremo altri momenti di pulizia del nostro territorio". I Green Boys entrati in azione sono stati una ventina, ma il gruppo raccoglie anche altri volontari residenti e operativi in diversi comuni della Brianza lecchese, da Nibionno a Molteno e altri ancora.

Laura Di Terlizzi, sindaco di Nibionno.

Il primo cittadino ha quindi ricordato che il fenomeno della spazzatura abbandonata a lato della SS36 si ripete purtroppo da tempo. "Da quando sono diventata sindaco, il 4 ottobre scorso, questa è stata la prima mobilitazione che abbiamo organizzato insieme ai Green Boys, in passato si erano già attivati anche i volontari del gruppo di Protezione civile - aggiunge Laura Di Terlizzi - È stato doveroso intervenire perchè la situazione stava diventando allarmante, quella rampa di accesso sembrava una discarica a cielo aperto. Come accennato su quel tratto di strada il Comune non ha competenza territoriale e per noi non è neppure semplice intervenire. Stiamo cercando di attivarci in sinergia con la Provincia e Anas per interventi periodici di pulizia e per un maggiore controllo".

L'Amministrazione di Nibionno chiederà in particolare di collocare delle telecamere per la videosorveglianza allo scopo di individuare chi viene a gettare immondizia in modo selvaggio. "Si tratta di atti incivili che vogliamo contrastare - aggiunge il sindaco - Intanto è importante sottolineare la preziosa opera di pulizia svolta dai Green Boys. L'idea è venuta da loro e io ho colto subito e favorevolmente la proposta: il loro lavoro si è rivelato molto utile anche da un punto di vista educativo, contro l'abbandono dei rifiuti e per l'ecosostenibilità. Hanno dato insomma una lezione di civiltà e senso civico".

Il primo cittadino ha infine ricordato alcune delle tipologie di rifiuti raccolti: "C'era davvero di tutto: sedie, targhe di auto vecchie, televisori, ingombranti, bottiglie, pezzi di computer... Speriamo che tutto ciò non si ripeta. Ma intanto noi ci attrezzeremo per curare e provare a prevenire il fenomeno".