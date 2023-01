I nonni della Rsa in visita a Palazzo delle Paure

Anziani alla scoperta del Palazzo delle Paure. Una ventina di ospiti della Rsa e dei minialloggi protetti di Fondazione Borsieri-Colombo gestita da Fondazione Sacra Famiglia si sono recati in visita allo spazio espositivo di piazza XX Settembre a Lecco.

Gli anziani - partiti dalla sede della Rsa in via San Nicolò - sono stati accompagnati dalla signora Alessandra Carsana, presidente della Fondazione Borsieri e da Simona Piazza, vicesindaco di Lecco e assessore alla cultura nelle sale che ospitano la mostra "Opere Sante - Capolavoro per Lecco" che racconta la vita di San Nicolò, patrono della città, attraverso le opere del Beato Angelico.

Guide d’eccezione sono stati i ragazzi delle scuole superiori, insieme a operatori e volontari della Fondazione. L’iniziativa rientra nel progetto “Una piazza di comunità per saldare culture, esperienze, pratiche, generazioni” finanziato da Fondazione Cariplo.