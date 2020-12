Un anno di notizie: ecco le più lette del 2020

Si chiude il 2020, anno caratterizzato dell'esplosione della pandemia legata al Sars-Cov-2, il tremendo Coronavirus che sta creando enormi problemi in tutti i continenti del mondo. Inevitabilmente anche il modo di raccontare è cambiato e le notizie legate all'emergenza sanitaria si sono spesso prese prime pagine e titoli dei giornali. Non è stata questa, però, la notizia più letta su LeccoToday.it nel corso dell'anno: l'estate lecchese, infatti, è stata scossa soprattutto dal duplice omicidio-suicidio di Margno, news che ha avuto eco a livello nazionale. Tante, nel complesso, sono state le notizie di "nera" in un anno inevitabilmente nero.

Le notizie più lette nel 2020 su LeccoToday.it

Fuori classifica

Meritano una citazione anche altri casi, tra cui la diatriba tra un ristoratore e dei clienti con dei figli troppo rumorosi avvenuta fuori provincia, la prematura scomparsa di una bambina anneggata nel lago ad Abbadia Lariana, la morte del volontario calolziese Mario La Barbera, del noto malavitoso Mario Trovato, la feroce lite avvenuta nel cuore di Lecco, le recenti scritte intimidatorie apparse sui muri di Bellano, la violenta ondata di maltempo del 2 giugno o, ancora, l'infinita campagna elettorale che ha portato alla nomina di Mauro Gattinoni come nuovo primo cittadino della Città di Lecco. Decisamente più frivole altre notizie, come quella legata ai bollori di due giovani mentre erano in gita sul lago o quella dell'escursione della nota presentatrice Diletta Leotta sulla nostra Grignetta.