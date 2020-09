Valmadrera-Malgrate-Oliveto: una nuova auto in dotazione al Corpo Associato di Polizia Locale

Un nuovo veicolo di servizio in dotazione al Comando Associato di Polizia Locale di Valmadrera-Malgrate-Oliveto Lario. Nell'ottica di potenziamento dell'ufficio maggiormente legato alla pubblica sicurezza, le Amministrazioni comunali hanno deciso di fare un passo ulteriore in questa direzione, partecipando all’ultimo bando regionale e ottenendo il cofinanziamento di trentamila euro a seguito dell’approvazione del progetto "Sicurezza Comuni Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario 2020" per un costo complessivo di 39.226 euro.

Grazie al co-finanziamento, in particolare l’amministrazione comunale di Malgrate ha potuto procedere all'acquisto di una nuova autovettura, una Volkswagen Golf 8 E TSI che va ad aggiungersi all’autovettura Volkswagen Polo Cross 1.2 TSI acquistata con un altro co-finanziamento regionale erogato nel 2016.

La nuova autovettura, fornita dalla Concessionaria Volkswagen Redaelli di Sirone, con basse emissioni inquinanti essendo a funzionamento ibrido (benzina-elettrico), è dotata di accessori che consentono l’ottimale impiego per qualsiasi tipologia di servizio ed in particolare per i servizi serali notturni che nel corrente anno si stanno effettuando anche grazie a personale esterno appartenente ad altre Amministrazioni comunali, nello specifico Comune di Arese, Comune di Galbiate, Comune di Merate e Comune di Trezzano sul Naviglio.

Le altre tecnologie

Oltre alle caratteristiche tecniche dell'auto, sono state aggiunte ulteriori dotazioni che permetteranno agli agenti di avere a disposizione un mezzo di grande efficacia nel controllo del territorio, quali: navigatore satellitare, utile in particolare per gli agenti che prestano servizio appartenenti a Comuni esterni, telecamere per la registrazione di immagini audio-video frontali a tutela degli operatori e apposita strumentazione per i rilievi di sinistri stradali.

Su tutti i veicoli in dotazione al Comando sono in corso di istallazioni radio ricetrasmittenti dual mode analogico-digitale con tecnologia Gps, con possibilità di attivazione di rilevazione di posizione in caso di emergenza, che consentiranno a tutti i veicoli di servizio di poter comunicare con la centrale operativa unica presso il Comune di Valmadrera e che si andranno ad aggiungere alle quattro radio portatili della stessa tipologia, acquistate nel 2017 a seguito dell’ottenimento di altro finanziamento regionale, e già impiegate durante l’effettuazione di servizi appiedati e manifestazioni.

«Progetti su ampliamenti e sviluppi per la sicurezza»

«Il servizio associato ha consentito alle tre Amministrazioni comunali di ottenere a partire dall’anno 2016 diversi cofinanziamenti da parte di Regione Lombardia - spiega Cristian Francese, Comandante del Servizio Associato -. I progetti sviluppati che hanno riguardato ampliamenti e sviluppi tecnologici sugli impianti di videosorveglianza comunali, sul parco veicoli e sulle dotazioni tecniche-strumentali hanno permesso controlli e servizi al fine di migliorare sia la percezione che la reale di sicurezza della popolazione. Personalmente ringrazio tutti gli agenti che dal 2016, nonostante l’impegno operativo e di gestione ordinaria, spesso anche fuori orario lavorativo hanno collaborato e partecipato attivamente allo sviluppo di tutte le pratiche burocratiche che hanno consentito lo sviluppo tecnologico del Comando con risultati quotidiani realmente tangibili».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery