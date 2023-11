Nuova direttrice per il carcere di Lecco: arriva Luisa Mattina

Nuova guida per il carcere di Lecco. Entro il 20 novembre prenderà servizio, presso la Casa Circondariale di via Beccaria, la dottoressa Luisa Mattina. Sono stati infatti assunti 57 nuovi dirigenti penitenziari per garantire a ogni istituto penitenziario un direttore titolare e archiviare definitivamente la infausta stagione dei direttori ad interim che ha incrinato la catena del comando con risvolti negativi per la sicurezza.

“Il Governo Meloni realizza un traguardo epocale: mai più istituti penitenziari senza direttore per garantire sicurezza e legalità negli istituti e garantire le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria”, annuncia il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, mentre il deputato Umberto Maerna parla con una certa soddisfazione: “Alla dottoressa Luisa Mattina formulo le mie congratulazioni e un augurio affinché svolga il suo dovere nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità nell’Istituto di Lecco, collaborando strettamente con il locale corpo di Polizia Penitenziaria. Un ringraziamento al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ha sempre assicurato che il Governo avrebbe garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d’Italia. Possiamo con orgoglio e come maggioranza di governo dire: promessa mantenuta anche a Lecco. Continuerò, al fianco del sottosegretario, a lavorare per riportare sicurezza e legalità in carcere e per assicurare alla Polizia Penitenziaria le migliori condizioni di lavoro, intimamente convinto che difendere la Polizia Penitenziaria non solo significhi difendere la sicurezza dei nostri istituti, ma anche e indirettamente il miglior trattamento dei detenuti stessi”.

Stato di agitazione nel carcere di Lecco

Proclamato anche a Lecco lo stato di agitazione della polizia penitenziaria, a causa della scarsità di risorse per gli operatori del settore. Le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Sappe, Sinappe, Osapp, Uil pp, Uspp, fns Cisl, fp Cgil “preso atto del riscontro negativo giunto dal Prap Lombardia in merito alla richiesta d’incontro sulle criticità del carcere di Pescarenico, che aumenteranno con l’introduzione del nuovo modello custodiale” hanno deciso di proclamare “lo stato di agitazione riservandosi di intraprendere ogni utile iniziativa di protesta, tesa a tutelare il personale del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Lecco”.

I sindacati precisano inoltre, in una nota inviata agli organi di informazione, che non intendono contestare l’adozione di un nuovo sistema custodiale, ma richiedono solamente “che il reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Lecco possa essere dotato delle adeguate risorse umane e materiali che consentano di adempiere al mandato istituzionale in maniera funzionale e sicura e senza dover comprimere i diritti contrattuali previsti”. I rappresentanti sindacali degli agenti hanno poi richiesto un incontro al Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, ritenendo la problematica sia meritevole della sua attenzione.