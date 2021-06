Turismo e trasporti: potenziato il servizio di autobus per i Piani Resinelli

Novità per l'estate 2021: introdotte cinque nuove corse giornaliere. Azzoni: «Offerta migliorata e traffico alleggerito»

Raggiungere i Piani Resinelli? Da giugno è diventato più facile. Le amministrazioni comunali che gestiscono la località (Abbadia Lariana, Lecco, Ballabio e Mandello), in collaborazione con Lineelecco, hanno provveduto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico.

«Abbiamo potenziato notevolmente il tutto con ben cinque corse giornaliere - spiega il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni - Così da alleggerire il traffico verso la località».

I nuovi orari sono disponibili sul sito di LineeLecco. Dalla stazione Fs di Calolziocorte ai Piani Resinelli il bus effettua fino a 50 fermate in un'ora circa di viaggio. Le corse, tra feriali, festivi e del sabato sono in tutto 36.

I Piani Resinelli

I Piani Resinelli, situati sulle Prealpi Lombarde, sono adagiati su una grande sella ai piedi del Gruppo delle Grigne e si estendono geograficamente sui Comuni di Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Ballabio e Lecco; da questa "terrazza" naturale si può godere di una meravigliosa vista che spazia dalle Alpi Retiche fino al Monte Rosa, dominando la pianura sottostante, il lago di Lecco ed i bacini dell'Alta Brianza. Il Massiccio delle Grigne, situato sulla sponda orientale del Lago di Como, è raggiungibile attraverso diversi percorsi con partenza dai Piani Resinelli. I Piani Resinelli toccano la quota media di 1.300 metri sul livello del mare e si raggiungono in pochi minuti di automobile (circa trenta) dalla cittadina di Lecco, seguendo le indicazioni per la Valsassina, oppure in autobus.