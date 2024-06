Malavedo, arrivano le nuove passerelle: quattro mesi e mezzo di lavori

Nuove passerelle pedonali a Malavedo, si parte. Lunedì 17 giugno inizieranno i lavori nel rione di Lecco alta: il progetto prevede la demolizione e costruzione di due nuove passerelle sul Gerenzone con struttura metallica reticolare ed elementi tubolari saldati a sezione quadrata in acciaio verniciato, stilisticamente simili a quelle già realizzate in via Galandra e via Porta. La passerella a monte avrà una larghezza di cm 150 (a fronte degli attuali 80), mentre la passerella di valle sarà di 90 cm.

La prima fase dei lavori interesserà i sottoservizi e prevede interventi di scavo sul sedime stradale del ponte per il posizionamento dei cavidotti, su cui interverranno poi Enel Energia e Telecom per la posa dei cavi attualmente presenti all'esterno dell'infrastruttura. Seguirà poi la demolizione delle attuali passerelle, la palificazione e la vera e propria posa delle nuove passerelle, che avverrà in fascia notturna. I lavori saranno realizzati dall'impresa Alfa Costruzioni srl di Colico.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori nel tratto di strada che attraversa il ponte interessato dai lavori, che da corso San Michele del Carso diventa corso Monte San Gabriele, dalle 8 del 17 giugno alle 18 del 31 agosto, è istituito il senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e il limite massimo di velocità 30 Km/h.