Grazie al Pnrr arrivano i nuovi contatori idrici "intelligenti"

Grazie al Pnrr arrivano a Lecco i nuovi contatori idrici “intelligenti”. Prenderà infatti il via con la prossima settimana il nuovo progetto targato Lario Reti Holding, che consentirà la sostituzione di tutti i contatori idrici presenti nel territorio comunale della città capoluogo. L’operazione, che gode del contributo a fondo perduto ottenuto grazie ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, porterà all’installazione di oltre 6.600 misuratori “intelligenti” prodotti dalla danese Kamstrup e in gran parte dotati di una tecnologia unica nel suo genere che, oltre a rilevare i consumi, consente di rilevare anche le perdite sulla rete acquedottistica tramite l’acustica, "ascoltando" il rumore prodotto dall’eventuale fuoriuscita dell’acqua dalle tubazioni.

Una tecnologia già applicata a Civate, Oggiono e Annone

La tecnologia è stata testata da Lario Reti Holding a partire dal 2020 sulla rete del comune di Annone Brianza dove ha consentito di localizzare 15 perdite, evitando lo spreco di oltre 20 metri cubi (20.000 litri) all’ora. L’efficacia dimostrata ad Annone ha portato nel 2022 ad estendere l’utilizzo di questa tecnologia agli acquedotti di Civate ed Oggiono, per un totale di circa 3.500 contatori installati.

L'attività di sostituzione proseguirà fino all'autunno

Le attività di sostituzione misuratori a Lecco dureranno fino all’autunno 2023 e saranno effettuate suddividendo la città in diverse zone. Gli interventi saranno preceduti da apposite comunicazioni alla cittadinanza, in particolar modo dall’invio di Sms, che avviseranno i residenti del periodo esatto di sostituzione del contatore, dando anche i riferimenti per maggiori informazioni. Per ricevere gli Sms è possibile iscriversi gratuitamente al sistema di messaggistica Avvisami dal sito https://avvisami.larioreti.it/.