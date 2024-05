Parcheggiare a Lecco, nuovi prezzi: in via dell'Isola si risparmia

Nuove prezzi per i parcheggi di Lecco, prosegue la rivoluzione. La prossima settimana, a partire da lunedì 13 maggio, le tariffe di 8 aree di sosta con parcometro gestite da Linee Lecco in città saranno aggiornate per dare attuazione al Piano particolareggiato delle soste del Comune di Lecco, che prevede di differenziare le tariffe dei parcheggi siti nelle le aree più centrali della città da quelle dei parcheggi siti nelle aree limitrofe al centro e, all'interno della medesima area, le tariffe dei parcheggi in struttura rispetto a quelle delle aree di sosta in superficie, agevolando le prime.

Parcheggi a Lecco: le novità

I parcheggi all’aperto del centro compresi in area C1 passeranno a 2 euro/ora con forfait giornaliero di 14 euro, per scendere a 1,5 euro/ora con forfait giornaliero di 12 euro nelle aree limitrofe al centro incluse in area C2. Le aree più distanti (classificate area D) vedranno la tariffa scendere fino a 1 euro/ora, con forfait giornaliero di 10 euro. Il sistema tariffario viene inoltre semplificato con l'eliminazione del limite temporale di sosta massima e l'applicazione della tariffa per l'intera giornata (eliminazione dell'interruzione a metà giornata). Tutte le informazioni di dettaglio si trovano sul sito www.lineelecco.it e sulle pagine Facebook e Instagram di Linee Lecco.

Come entrare nella Ztl a Lecco

Importante ricordare come la nuova disciplina dei pass ZTL, APU e ZPRU, in vigore da gennaio, preveda che i residenti in ZTL centro, APU Centro, via Balicco, piazza Stazione e ZPRU centro in possesso del Contrassegno S di colore giallo (ex ST e S-ZPRU) possano sostare gratuitamente e senza limitazione oraria negli spazi blu e gialli a bordo strada della propria zona d riferimento. A questo collegamento maggiori informazioni.