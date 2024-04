Etilometri, radio e auricolari: si potenzia la Polizia locale

Poco meno di 70mila euro per potenziare la Polizia locale. Il Comune di Lecco ha scelto d'investire 67.941,80 per acquistare 45 apparati radio portatili, 2 apparati radio veicolari da installare su nuovi veicoli, 6 cuffie bluetooth per gli operatori della centrale e 2 etilometri omologati: il progetto, approvato lo scorso 20 marzo dalla Giunta regionale, godrà del cofinanziamento regionale per una cifra pari a 20mila euro.

“Con questo ulteriore step termina l’informatizzazione della centrale operativa del comando, che migliorerà ulteriormente l’efficienza delle comunicazioni radio tra la centrale operativa e gli operatori in servizio esterno, delle comunicazioni telefoniche verso gli utenti, e dell’operatività esterna nei servizi di polizia stradale”, spiega il Comune di Lecco in una breve nota.

“Strumenti più moderni”

“Un importante progetto del valore di circa 68 mila euro, che rientra nelle linee di attenzione e programmazione politica dell’amministrazione comunale di Lecco per l’ammodernamento e il potenziamento del corpo di polizia locale - aggiunge l'assessore alla coesione sociale, con delega alla polizia locale, del Comune di Lecco Simona Piazza -. Grazie anche al cofinanziamento di Regione Lombardia di 20mila euro, ottenuto dal Comune di Lecco su un bando dedicato, possiamo infatti completare l'informatizzazione della centrale operativa del comando e acquisire strumentazioni moderne, per permettere agli agenti e agli operatori di avere apparati e strumenti più performanti e di rispondere in maniera sempre più attenta e puntuale alle richieste e alle esigenze del territorio. Un grazie alla comandante Monica Porta, agli ufficiali e a tutti gli agenti per l'importante lavoro che svolgono e per il progetto che ha ottenuto il finanziamento massimo previsto dalla Regione”.