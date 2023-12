Nuovi Vax day contro covid e influenza a Lecco e Merate

Nei prossimi fine settimana di dicembre saranno riproposti ulteriori Vax Day anche nel territorio lecchese per la campagna vaccinale contro il Covid-19 e l'influenza. I Centri vaccinali dell’Asst di Lecco saranno così organizzati:

Sabato 16 dicembre a Lecco (nella sede di via Tubi, 43) e a Merate (all'ospedale di largo Mandic, 1)

Domenica 17 dicembre a Lecco (via Tubi, 43) e Merate (largo Mandic, 1)

Sabato 23 dicembre c/o Lecco (via Tubi, 43) e Merate (largo Mandic, 1)

Sabato 30 dicembre c/o Lecco (via Tubi, 43) e Merate (largo Mandic, 1)

La somministrazione dei vaccini è aperta a tutta la popolazione; è gratuita e su prenotazione tramite i portali di Regione Lombardia: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

"Ricordiamo che, per chiunque lo desiderasse, sarà possibile effettuare la cosomministrazione di entrambi i vaccini (antinfluenzale e Covid-19) - precisano gli uffici di Asst Lecco - in questo caso è sufficiente prenotarsi in uno solo dei due indirizzi e comunicare l'intenzione della cosomministrazione direttamente in ambulatorio".