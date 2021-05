Centro vaccinale di Barzio: si cercano alternative per l'estate, ipotesi Palazzetto dello Sport

Via alle Fornaci

Il polo vaccinale che serve la Valsassina proseguirà con la propria attività? Su iniziativa del Presidente della Comunità Montana Fabio Canepari e del Presidente del Distretto di Lecco Guido Agostoni, nella giornata di mercoledì 26 si è svolta una riunione con i Direttori di ATS Brianza e di ASST Lecco per affrontare il tema dell'eventuale prosecuzione dell'attività di un Centro Vaccinale in Valsassina, essendo già programmata al 30 giugno prossimo la chiusura di quello attualmente ospitato nelle strutture della Comunità Montana.

Si sono approfondite tematiche quali la necessità in relazione al numero delle persone da vaccinare, i costi di un eventuale trasferimento in altra sede sino alla fine dell'estate, la sostenibilità gestionale e la disponibilità di una nuova struttura. Su quest'ultimo punto, il sindaco di Barzio, presente all’incontro, si è impegnato a verificare l'eventuale disponibilità di altri spazi adeguati sul territorio, in particolare il Palazzetto dello Sport, che possano essere disponibili fino all'inizio dell'autunno circa.

Sopralluogo e novità per i richiami

I Responsabili delle Aziende Sanitarie si sono impegnati ad effettuare nei prossimi giorni un sopralluogo per verificare l’idoneità della soluzione ipotizzata. Nel frattempo, a partire da giovedì, alle persone alle quali verrà somministrata la prima dose e dovranno effettuare il richiamo, verrà comunicato che saranno successivamente informate sul nuovo Centro Vaccinale in cui dovranno recarsi. Tutti i partecipanti hanno ribadito la volontà di mantenere in Valle un polo vaccinale e, nel contempo, l’importanza di verificare puntualmente le condizioni perché questo possa avvenire.

Nei prossimi giorni, a seguito dei risultati degli approfondimenti programmati, la popolazione sarà informata circa le scelte effettuate.