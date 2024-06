Un nuovo corso al Cfpa di Casargo: s'imparano accoglienza e marketing

Un nuovo corso al Cfpa di Casargo. Prosegue l’operazione ampliamento messo a punto dal Consiglio di amministrazione della nota scuola valsassinese. Dopo il successo ottenuto nell’allestimento del nuovo indirizzo Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio, destinato a prendere il via a settembre, il Cda guidato dal presidente Francesco Maria Silverij è attualmente impegnato nell’organizzazione del quinto corso della scuola, intitolato Accoglienza e marketing commerciale. Un indirizzo di notevole valore, che affiancherà i quattro corsi già attivi presso il Centro di formazione, ovvero cucina, sala, pasticceria, e il citato corso di Operatore agricolo. “Si tratta di un’operazione nella quale crediamo molto – spiega Silverij – Da tempo la nostra scuola è accredita per offrire questo tipo di insegnamento. Tuttavia, per varie motivazioni, in passato non si era mai riusciti ad avviare l’iter. Ora, invece, ci sono tutte le premesse per rilanciare il progetto. I primi passi, in tal senso, sono stati sicuramente positivi, anche perché il mercato, sia locale che non, mostra di essere molto interessato a questa iniziativa”.

Quali saranno le caratteristiche del nuovo corso? “Andremo a formare un professionista assimilabile al concierge, ovvero una figura già molto diffusa e apprezzata nel mondo anglosassone, destinata a svolgere un ruolo da protagonista anche in quello italiano e mediterraneo. Sarà specializzato nell’accoglienza dei clienti, ai quali andrà ad illustrare non solo i servizi offerti dal proprio locale, ma più in generale dall’intero territorio, evidenziando le attrazioni, le peculiarità, l’offerta turistica, gli spettacoli e tutto quanto potrebbe essere di interesse per l’ospite di una struttura ricettiva. Dovrà muoversi con sicurezza nel mondo della pubblicità, dei media, dei social e del marketing, dal momento che avrà il delicato compito di promuovere il proprio locale presso ogni tipo di pubblico. Il corso offerto dalla nostra scuola dovrà dunque contare su specialisti di questa disciplina e offrire un’ottima preparazione in almeno due lingue. In generale il nuovo indirizzo sarà imperniato intorno a tre step: ricevimento e accompagnamento alla struttura; organizzazione di strategie commerciali volte a massimizzare i ricavi; marketing digitale, finalizzato a migliorare la relazione di fiducia fra azienda e mercato”.

L’obiettivo del Cfpa è di inaugurare la nuova articolazione nell’anno scolastico 2025-26. “Il corso verrà presentato durante i prossimi open day – conclude Silverij – Siamo certi che potrà ottenere ampio interesse sia tra i potenziali studenti che tra le loro famiglie. D’altra parte, molti imprenditori, seppure in maniera informale, hanno già espresso il massimo appoggio all’iniziativa, perché permetterebbe di creare una figura professionale molto richiesta dal nostro territorio e non solo. Un progetto che sposa in pieno quella che è da sempre la filosofia del Cfpa Casargo: preparare figure d’eccellenza che sappiano rispondere al meglio alle esigenze del mercato”.