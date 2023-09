Nuovo Mezzo per l'Auser a Mandello: "Gli anziani non si sentano soli"

"Se oggi questo automezzo viene inaugurato è grazie al tanto tempo donato da nostri preziosi volontari di comunità che ogni giorno garantiscono che molte persone si sentano meno sole".

Ha esordito cosi Claudio Dossi, presidente Auser provinciale, al varo ufficiale dell'auto attrezzata per il trasporto con persone con disabilità venerdì a Mandello. La benedizione di monsignor Giuliano Zanotta si è unita alla consegna degli attestati di riconoscimento agli sponsor che con i loro contributi hanno reso possibile dotare di un quarto mezzo il parco macchine in uso al sodalizio mandellese, che con i suoi quindici volontari copre il servizio anche nei comuni limitrofi di Abbadia Lariana e Lierna.

Ogni anno vengono percorsi circa 36mila chilometri a soddisfare le variegate richieste dell'utenza di anziani, attestata sulle duecento unità. "Oggi è importante che le persone non si sentano sole; la solitudine e il senso di essere trascurati indeboliscono non solo gli anziani e i fragili, ma l'intera comunità" ha proseguito il presidente. A salutare i presenti il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, con il vice di Roberto Azzoni per Abbadia, Roberto Gandin.

"Supporto per i caregiver"

Dossi, nel suo intervento iniziale, ha inoltre ricordato: "I caregiver familiari, che possono essere mogli, figli, mariti, nipoti, sono una categoria di persone sempre più esposte. Come associazione apriremo quattro sportelli di supporto dei caregiver, lo faremo nei prossimi mesi. La percentuale degli over 65, nelle nostre province, tra il 2013 e il 2019 è aumentata del quindici per cento. Il sistema pubblico è debole verso il sostegno agli anziani non autosufficienti. Il famigliare che si occupa dell'anziano è esposto a un forte carico emotivo, al rischio di burnout e alla sensazione di solitudine e perdita di identità personale".

Parole che senza equivoco interpretativo si riassumono con un detto: "Se Auser non ci fosse, andrebbe inventata", vista la portata del suo peso operativo nel sociale delle comunità.

(S ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)