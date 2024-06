Non solo area cani: in via Risorgimento un progetto per gli amici a quattro zampe

A Lecco sono presenti undici aree per lo sgambamento dei cani. Quello nato in via Risorgimento nell'ambito della rigenerazione urbana, però, è un progetto ad ampio raggio che coinvolge più enti ed è rivolto anche alla sensibilizzazione della popolazione. I dati raccolti dall'Ats Brianza attraverso il Dipartimento Veterinario e sicurezza alimenti di origine animale diretto dal dottor Diego Perego sono chiari: “La popolazione canina aumenta del 3% ogni anno, mentre le morsicature canine sono raddoppiate nel giro di 10 anni perché forse c’è bisogno di cultura, conoscenza e cura. Le amministrazioni devono riconoscere il proprio ruolo nella convivenza con gli animali”.

Uno dei pilastri fondamentali del lavoro svolto in sinergia dal Comune di Lecco e dal Gruppo Cinofilo Lecchese e che si vedrà materialmente nell'area rimessa a nuovo: economicamente sono stati investiti 231.321,28 euro - 35mila e 900 dalla Regione, la parte restante dal Comune -, ma soprattutto verrà fatto un investimento a livello sociale attraverso i corsi di formazione che permetteranno di conseguire anche gratuitamente il patentino CAE-1. Dal 15 luglio apriranno le iscrizioni al corso, da eseguire attraverso il sito istituzionale dell'ente: saranno 18 all’anno - 3 nel 2024 -, in forma gratuita per i primi 6 residenti iscritti. Coloro che adotteranno un cane al canile di Erba, il più vicino, avranno la possibilità di sostenere il corso gratuitamente indipendentemente dal momento dell’iscrizione. Sono esclusi l'assicurazione e il costo finale per sostenere l'esame.

“Il ringraziamento va all’assessore Zuffi per l’idea strategica legata alla collocazione dell’area - ha introdotto l'inaugurazione il sindaco Mauro Gattinoni -. Il progetto è stato pensato insieme agli esponenti dell’associazione che la gestirà attraverso la convenzione: era un piazzale anonimo che ora avrà una funzione di connettività rispetto al quartiere. Oggi diamo un servizio in più alla pubblica utilità”.

“Quest'area era chiamata parcheggio, ma in realtà non lo era per l'impossibilità di pavimentarlo, e il progetto ha ridato dignità in una zona periferica della città - ha spiegato l'assessore Renata Zuffi -. Uniamo la riqualificazione di un’area verde all’utilità pubblica, oltre all’area per la passeggiata è stata creata quella di sgambamento che vorremmo in tutte le aree cani della città. Questa diventa un’area di specializzazione, non ne troveremo altre in città: con i cinofili abbiamo costruito una relazione proficua”.

Ai volontari guidati da Roberto Tavola, giudice di gara Enci e presidente del Gruppo Cinofilo Lecchese, il compito di gestire l'area: “Il cane deve diventare una risorsa e non rappresentare una problematica, i test mirano a far lavorare i padroni sulla consapevolezza del cane che hanno in mano. Il Comune ha anticipato in maniera lungimirante l’introduzione dei patentini: ai cani chiediamo di esprimere al massimo le loro potenzialità: il parco è stato pensato molto bene ed è a misura di cane”.

I lavori per la realizzazione del nuovo dog park di Lecco

Per garantire l'accessibilità al nuovo parco, la rampa di accesso preesistente è stata demolita e ha lasciato spazio a una nuova rampa di pendenza conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli spazi di connessione sono stati pavimentati in calcestruzzo drenante altamente permeabile, ma compatto, che consente la restituzione delle acque piovane al terreno. Negli spazi di relazione è stata collocata una colonnina alimentata con energia solare per la ricarica di smartphone. Sono state eliminate le siepi a ridosso dell'ingresso, per garantire una migliore visuale, in un'ottica di maggiore sicurezza, e piantumate essenze rustiche e resistenti (viburno e forsizia) di dimensioni contenute e caratterizzate da fioriture decorative. Il parco è stato inoltre impreziosito da due lastre di corten posizionate in prossimità dell'ingresso. L'impianto di illuminazione è stato totalmente rifatto a fronte di uno studio illuminotecnica e l'area è stata infine dotata di predisposizione per l'installazione di telecamere.

Guardando strettamente alla realizzazione del dog park, l'ingresso dell'area dedicata ai cani è provvista di zona filtro, spazio di attesa, ma anche di sicurezza. Le aree sono delimitate con reti a pannelli modulari, fissate su di una fondazione in calcestruzzo. Il dog park è parzialmente pavimentato per garantire un'adeguata accessibilità, sono inoltre presenti delle fontane con ciotola e cestini con sacchetti per le deiezioni.

Progetto: Demetra Specialist Sri

Impresa esecutrice: Azienda Agricola Cattaneo Sri di Valbrembo (Bergamo)

Direzione lavori: architetto Isa Giannetti

Inizio lavori: 24 luglio 2023

Fine lavori: 30 aprile 2024

orario di apertura h/24 per le 8 (otto) aree così localizzate:

in Via Calatafimi - rione Castello; in Via Santo Stefano – rione Santo Stefano; in Via De Gasperi - rione Santo Stefano; in Via Adamello / Via alla Castagna - rione San Giovanni; all'esterno del Parco di Villa Eremo - rione Germanedo; in Via Crollalanza - rione Olate; in Corso Bergamo - rione Chiuso; in Via Martiri di Nassiriya - rione Acquate.

Orario di apertura:

dalle 9,00 alle 18,00 (1 ottobre al 30 aprile compresi)

dalle 9,00 alle 20,00 (dal 2 maggio al 30 settembre compresi)

giorni di chiusura: 1 gennaio – Giorno di Pasqua – 1 maggio

per le 2 (due) aree così localizzate: