Nuovo ponte fra Lecco e Pescate, Gattinoni: "Molte le criticità non contemplate"

Anas ha presentato il progetto, un'opera 22 milioni di euro. Il sindaco: "Non potrà considerarsi conclusa se oltre alla nuova corsia in entrata non ne sarà realizzata anche una 'gemella' in uscita dalla città"

Anas ha presentato il progetto per costruire un nuovo ponte stradale e ciclabile in entrata, da Pescate a Lecco, parallelo all'attuale Terzo ponte "Alessandro Manzoni". Un'opera viaria strategica da 22 milioni di euro che, almeno nelle intenzioni dichiarate, dovrà realizzarsi entro il 2026 in funzione delle Olimpiadi.

"Ottimo!" ha commentato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, sottolineando però anche gli aspetti da risolvere. "Dico però, con altrettanta chiarezza, che nei prossimi sei mesi in cui si definiranno i dettagli tecnici, dovranno essere risolte diverse criticità che al momento non vengono adeguatamente considerate dal progetto: 1) nuova collocazione dell'attuale piazzola ecologica la cui superficie servirà da area di cantiere; 2) l'accesso all'area adibita a eliporto/elisoccorso e alla palazzina sede del Soccorso Alpino; 3) l'accesso al Centro Sportivo Bione da via Buozzi ed eliminazione di tutti i parcheggi sulla strada; 4) assurdo utilizzo in doppia corsia (contromano!) della rampa in eventuali situazioni di emergenza; 5) presumibile ritardo nella rinaturalizzazione della foce del Bione (costo 1,5 milioni); 6) presumibile ritardo nell'adeguamento complessivo dello svincolo del Bione (costo 4 milioni)".

"Ultimo punto, ma a mio avviso prioritario - conclude il sindaco - L'opera non potrà considerarsi conclusa se oltre alla nuova corsia in entrata non ne sarà realizzata anche una 'gemella' in uscita dalla città! Come pensiamo di risolvere, altrimenti, le code che ogni sera subiamo in uscita da Lecco? O quelle che si creano la domenica quando si somma il traffico della città capoluogo con quello di Lago, Valsassina e Valtellina? Criticità messe tutte nero su bianco e sulle quali si è espresso al'unanimità il Consiglio comunale di venerdì. Ora abbiamo sei mesi di tempo per ottenere il migliore risultato per la città".