Ultimo "giro di giostra" per Paolo Favini. Il direttore generale dell'Asst Lecco si avvicina rapidamente al pensionamento e dall'inizio del 2024 sarà sostituito da Marco Trivelli, fresco di nomina da parte di Regione Lombardia. Il gran finale dell'attuale diggì è nella presentazione della nuova ala del pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni. I lavori di ampliamento termineranno dei prossimi mesi e fanno parte dell'intervento titolato "Messa in opera prefabbricati per Ampliamento Pronto Soccorso P.O. Manzoni, Lecco" che trova copertura finanziaria nel decreto legge del 2020 per una spesa pari a 3.419.366,83 euro, che comprende lavori e progettazione esecutiva. Il direttore generale e Luciano D’Angelo, direttore del pronto soccorso, hanno condotto i tanti presenti nella visita guidata all'interno dei nuovi locali.

Il progetto ha coperto una superficie complessiva di circa 1.345 mq, con la maggior parte delle opere che interessano la fascia centrale del pronto soccorso che ha una superficie di circa 840 mq. La nuova ala si sviluppa su un unico livello ed è costituita da due blocchi: il primo (ampliamento) di nuova costruzione è stato realizzato esternamente al volume originario dell’ospedale, mentre il secondo (ristrutturazione) è interno al corpo originario dell’ospedale. L’integrazione di questi due blocchi ha comportato un forte miglioramento della funzionalità del pronto soccorso, tanto che così ampliato e ristrutturato sarà adeguato alla classificazione DEA II.

Le opere di ristrutturazione hanno interessano principalmente i locali che ospitavano le precedenti sale d’attesa e sale di medicazione, ridisegnate in modo da collegare le due ali del pronto soccorso. Il nuovo layout ha permesso di realizzare, lungo il fronte nord-est, i locali diagnostici che ospiteranno la nuova Tac e il locale ecografo mentre è stata mantenuta sia la sala intensiva sia quella radiologica nella configurazione esistente con alcune modifiche ai locali accessori.

Il nuovo pronto soccorso di Lecco

All’interno dell’area di progetto sono ricavati i seguenti ambienti:

area di pre-triage;

ingresso da camera calda;

locale di vigilanza;

2 filtri di collegamento con la nuova ala;

triage avanzato e cabina triage con spazi di attesa e post triage;

area di trattamento con stazione infermieri al centro;

2 locali vista;

2 locali visita per codici minori;

sala intensiva con due posti letto;

4 sale osservazione;

sala diagnostica destinata al posizionamento di una nuova TAC con i relativi locali accessori:

postazione comandi;

postazione medica;

spogliatoio;

locale deposito;

locale ecografo;

sala Rx:

postazione comandi;

spogliatoio;

2 locali rispettivamente destinati a sporco e pulito;

3 deposito;

locale decontaminazione;

vuotatoio;

4 bagni per utenti di cui uno accessibile ai disabili;

9 spazi di sosta e studio per il personale medico e infermieristico.

Per le apparecchiature elettromedicali, comprensivo del cofinanziamento regionale, l’importo finanziato è stato di 2.671.600 euro, iva inclusa. Le procedure aggiudicate a oggi, sono pari a 2.015.368,40 euro, di cui 808.206,66 euro per blocco di ampliamento e 903mila euro per Tac.

“Bellissimo chiudere così”

“Sono contento di chiudere la mia bellissima esperienza lecchese, Covid a parte, con l’apertura del nuovo pronto soccorso nato con lungo tempo anche per via della burocrazia romana. Sono fiero dei colpi di coda, che dobbiamo alla politica locale e regionale; l’ordine del giorno assegna 4.5 milioni di euro per la creazione di una sala operatoria ibrida, la cosa che mancava al Manzoni per essere al pari di tutti gli altri ospedali lombardi”, ha spiegato Favini.

“Sono stato ospite di questa struttura per ben quattro volte in un anno e ho apprezzato l’operato medico a fianco del paziente, senza distinzioni di carica tra prefetto e non prefetto. L’elemento va sottolineato e lodato particolarmente, il miglioramento tecnologico risponde al miglioramento umano delle persone che già lavorano in questa struttura”, ha puntualizzato il prefetto Sergio Pomponio.

“Da anni non avevo un investimento strutturale di questa portata, speriamo che questa novità porti ancora più efficienza”, ha spiegato Mattia Micheli della Provincia.

Presente anche il sindaco Mauro Gattinoni: “La città di Lecco si arricchisce di un servizio in più. Abbiamo lavorato parecchio per creare queste condizioni ed è una grandissima soddisfazione vedere questo risultato. Un grazie di cuore a Paolo Favini per quello che ci consegna in mano“.

Chiusura affidata al consigliere regionale Mauro Piazza: “Il salto di qualità è sotto gli occhi di tutti. Sono contento anche della sopracitata sala ibrida, investimento importante che abbiamo centrato in occasione del bilancio. Sara un fiore all’occhiello. Il mio messaggio personale di ringraziamento verso Paolo - e non solo - è legato a un sentimento di amicizia: tutti hanno avuto un grande attaccamento all’Asst”.