Il nuovo regolamento per gli artisti di strada a Lecco

Bozza ritoccata per regolare le esibizioni degli artisti di strada a Lecco. Durante la sessione congiunta della Commissioni II e IV andata in scena martedì sera, infatti, gli assessori Simona Piazza e Giovanni Cattaneo hanno presentato la seconda versione del documento già filtrato a inizio mese. Per sommi capi, gli artisti di strada potranno collocarsi in una delle 27 postazioni individuate dal Comune, che in futuro saranno prenotabili attraverso l'utilizzo di un'applicazione creata ad hoc.

La fasce orarie tornano al passato: dal primo giorno di maggio all'ultimo di settembre dalle 10 alle 23, dal 1° ottobre fino al 30 aprile dalle 10 alle 19. Sette postazioni saranno rosse e poco regolamentate, a disposizione per coloro che si esibiscono senza musica, con musica senza amplificatore o con un amplificatore che emette un quantitativo ridotto di decibel; altre diciassette saranno gialle e destinate a chi non usa amplificatori e si dà ai mestieri artistici; tre, infine, saranno azzurre e destinate a mestieranti artistici come pittori e mimi. Il nuovo regolamento nasce dalla sperimentazione eseguita di recente al Monumento ai Caduti di Riva Martiri delle Foibe.