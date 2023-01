A Lecco un'Oasi di pace, poi toccherà alla Marcia

Un'"Oasi di Pace" straordinaria nella chiesa del rione di Bonacina per dare avvio al "Mese della Pace". L’appuntamento mensile di preghiera per la pace che si svolge nella chiesa della Bonacina (in estate a Sant'Egidio) si prolungherà per l’intera sera, fino a mezzanotte in occasione dell’inizio dell’anno, tradizionalmente dedicato alla riflessione sul messaggio del Papa per Capodanno, Giornata Mondiale della Pace. Sabato 7 gennaio, terminata la messa vigiliare delle ore 17 alla chiesa del Sacro Cuore, verrà esposta l’Eucarestia fino a mezzanotte.

"Sarà un lungo tempo di preghiera silenziosa, accompagnata da testi e riflessioni, con in sottofondo i canoni di Taizé - fanno sapere i portavoce dell'iniziativa - tutti con un solo tema: invocare la pace in questo drammatico momento internazionale, essere artigiani di pace in ogni gesto quotidiano, facendo proprie le parole del messaggio di Papa Francesco per la 56^ Giornata Mondiale della Pace: 'Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal covid per tracciare insieme sentieri di pace'. Chiunque quindi può entrare in chiesa per un momento più o meno prolungato di preghiera e silenzio per invocare il dono della pace".

Con quest’appuntamento inizia il "Mese della Pace", proposto dal gruppo "Pace e Creato", coordinamento di associazioni, movimenti, parrocchie, gruppi impegnati su queste tematiche importanti. Semtre a Lecco si terrà la tradizionale Marcia della Pace, in programma sabato 28 gennaio in serata, per le vie del centro, con partenza dalla nuova Casa della Carità a San Nicolò verso il santuario della Vittoria. Qui verrà letto integralmente il messaggio del Papa, collegandosi all’iniziativa diocesana Dialoghi di Pace. "Non mancheranno testimonianze sul dramma della guerra Russia-Ucraina" - precisano infine gli organizzatori.