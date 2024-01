Occasione per i giovani: il servizio civile nelle strutture sanitarie e in Croce rossa

Interessanti offerte per svolgere il servizio civile nel nostro territorio in ambito socio-assistenziale. L'Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco, in collaborazione con Anci Lombardia, offre a quattro giovani l'opportunità di partecipare, anche per questa annualità, al Servizio civile universale.

Per rendere noto il progetto, martedì 30 gennaio nella hall dell'Ospedale Manzoni, dalle 14.30 alle 16 sarà organizzato un Open day dedicato al Servizio civile universale che vedrà coinvolti anche gli operatori locali dedicati alla particolare iniziativa.

Nel bando 2024 sarà possibile scegliere di svolgere il servizio civile presso il Centro diurno psichiatrico di Merate, presso le Comunità riabilitative di Cernusco Lombardone e Bellano oltre che presso il servizio accoglienza dell'Ospedale 'Alessandro Manzoni' di Lecco; possono candidarsi tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Come fare per partecipare

I volontari, selezionati dopo un'attenta valutazione dei titoli e delle esperienze indicate nella domanda di partecipazione e un colloquio tenuto dai selettori accreditati dell'ente titolare e/o dell'ente indicato nella domanda di partecipazione, saranno impegnati per dodici mesi e dovranno affiancare gli operatori nelle attività previste e collaborare con essi nella gestione quotidiana dello spazio.

La domanda di partecipazione andrà presentata attraverso la piattaforma, tramite pc, tablet o smartphone, a questo indirizzo essendo muniti di Spid, entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un'unica sede.

Per il prossimo bando del 2025, l'Asst ha già previsto un ampliamento del numero di volontari e nel corso dell'anno ci sarà la possibilità di sperimentarsi nel Servizio civile ambientale, con progetti che scommettono la capacità di conciliare la riabilitazione psichiatrica con un impegno per la tutela dell'ambiente.

Tre posti in Croce rossa

Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana offre l'opportunità a tre ragazzi dai 18 ai 28 anni di trascorrere l'anno del Servizio civile universale nell'associazione con sede a Olgiate Molgora. La Cri di Merate ha infatti aderito al progetto "Servizi di trasporto integrati per la salute in Nord Italia" scelto e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

I tre posti disponibili nel sodalizio prevedono un impegno di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un rimborso di 507,30 euro mensili. Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione entro il 15 febbraio 2024 attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) indicata sul sito www.crimerate.it.

I giovani, dopo aver superato un corso di nozioni teoriche e pratiche, si occuperanno principalmente dei trasporti sanitari con autovetture e ambulanze, del presidio del centralino per la raccolta delle richieste di servizi e delle attività socio-assistenziali del Comitato locale. L'anno di volontariato inizierà da settembre 2024. Maggiori informazioni per aderire al progetto sono disponibili al seguente link.