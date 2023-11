Offerte di lavoro: Trenord cerca (futuri) capitreno

Trenord seleziona nuovi capitreno. Dalle ore 10 di domani, giovedì 16 novembre, sarà infatti possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team del personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in 7 province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa express.

Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 15 dicembre 2023, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it. La nuova selezione si aggiunge a quelle già attive per la ricerca di operatore gestione rotabili e tecnico metrologo.

La selezione di capitreno

"Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa - precisano in una nota gli uffici di Trenord - per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie".

I requisiti

Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio; passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.

"Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico".

Le altre selezioni aperte

Sul sito trenord.it è possibile candidarsi anche per lavorare come operatore gestione rotabili e tecnico metrologo laboratorio di misure. La figura selezionata come operatore gestione rotabili sarà inserita nel team che assegna i convogli ai turni programmati, tenendo la regia fra le esigenze di circolazione e di manutenzione, anche in occasione di eventi eccezionali, come scioperi, manifestazioni, irregolarità del servizio.

Per partecipare alla selezione, si richiede ai candidati di essere in possesso di laurea in ingegneria dei trasporti o, in caso di precedente esperienza in ambito di pianificazione-gestione trasporti, diploma di scuola superiore. "Capacità di lavoro in team, attitudine al problem solving, ottime capacità organizzative e resistenza allo stress completano il profilo richiesto" - fa sapere l'azienda.

Il tecnico metrologo laboratorio di misure, all’interno della funzione omologazione e collaudi, avrà l’incarico di supportare il team nella gestione e nella taratura degli strumenti meccanici, elettrici, elettronici utilizzati per la manutenzione dei convogli. Sono aperte le candidature ai professionisti con profilo di perito industriale - se possibile, con formazione metrologica - e a chi è in possesso di diploma Its di Tecnico superiore. Sono gradite esperienza pregressa in laboratori di metrologia o prova e conoscenze di metrologia, statistica, strumenti di misura, sistemi di qualità Iso 9001.