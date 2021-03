Nuovo centro vaccinale anti-Covid in fase di allestimento a Olgiate Molgora

Verrà inaugurato nei prossimi giorni per completare la campagna di vaccinazione agli Over 80. Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla: «Collaborazione fra Comuni per organizzare la prossima fase»

Un nuovo centro vaccinazioni è in fase di allestimento a Olgiate Molgora e servirà anche il territorio di Santa Maria Hoè e il circondario. La struttura prescelta è la sala civica di Viale Sommi Picenardi e in questa fase servirà a completare la campagna per gli Over 80. L'inaugurazione è prevista nei prossimi giorni.

«I cittadini con più di 80 anni verranno contattati telefonicamente dal personale amministrativo di Cosma Servizi, che assegnerà un appuntamento per presentarsi presso il centro vaccinale - spiega il sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla - Prima di recarsi presso lo stesso, è auspicabile la compilazione del modulo di consenso per la somministrazione del vaccino Covid-19, al fine di ridurre i tempi di attesa ed evitare possibili code. Tale modulo è scaricabile anche dal sito internet comunale. Avviso anche che stiamo collaborando con le altre amministrazioni comunali del nostro territorio per individuare il Comune nel quale istituire il prossimo centro vaccinale, una volta terminato il ciclo delle vaccinazioni degli Over 80».

A Santa Maria Hoè gli attualmente positivi sono 5. «Ritengo che il vaccino sia lo strumento più efficace per il superamento dell'epidemia da Coronavirus - prosegue Brambilla - Da lunedì 15 marzo siamo in entrati di nuovo in "zona rossa", per cui è bene prestare attenzione ai divieti e attenersi alle regole vigenti. Lascio a disposizione della cittadinanza il mio numero di telefono per chi volesse parlare direttamente con me su informazioni inerenti l'emergenza Covid-19: 3351563192».