Entrati nel vivo i lavori di demolizione dell'edificio Fenaroli

Sono entrati nel vivo ieri, lunedì 29 agosto, i lavori di abbattimento dell’edificio “Fenaroli” nel cuore di Olginate, con relativa chiusura temporanea del transito veicolare sul tratto di via Santa Agnese all'incrocio con via Don Gnocchi e via Manzoni. I lavori, salvo imprevisti e come già annunciato a inizio agosto dall'Amministrazione comunale, si concluderanno nel giro di una settimana, ovvero entro il 3 settembre compreso. Ma potrebbe esserci anche un anticipo di 24 ore.

"Si tratta di un intervento atteso da anni non solo da parte delle Amministrazioni comunali che si sono

succedute nel tempo, ma anche e soprattutto dei cittadini olginatesi - hanno dichiarato il sindaco Marco Passoni e il vicesindaco Antonio Gilardi - La demolizione del fabbricato consente al contempo di restituire un decoro urbano al centro del paese e di risolvere una volta per tutte i problemi di sicurezza legati alla tenuta statica dell’edificio".

"In attesa di valutare il progetto di ricostruzione - hanno aggiunto Passoni e Gilardi presentando l'apertura del cantiere - abbiamo chiesto alla proprietà, data la delicatezza e l’importanza che l’area riveste a livello urbanistico, delle importanti garanzie anche per il post demolizione a partire dal drenaggio del terreno (non vogliamo piscine all’aperto) e da un programma di taglio costante dell’erba".

"Siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione della proprietà e dell’impresa di demolizione, a concentrare l’intervento in un periodo prescolastico ed ancora vacanziero - hanno aggiunto sindaco e vice - Consapevoli dei disagi che naturalmente ci saranno, chiediamo ai residenti ed ai commercianti di avere un pazientare per una settimana, consapevoli che in prospettiva ci guadagneremo tutti".

Probabile riapertura della strada già venerdì con un giorno di anticipo

Nell'articolo potete vedere alcune foto scattate al cantiere nel tardo pomeriggio di lunedì 29 agosto, giornata di avvio delle operazioni. Nell'occasione abbiamo chiesto al sindaco un commento sull'impatto con la viabilità. "Le opere proseguono bene - ha precisato Marco Passoni - già tra giovedì e venerdì, con un giorno di anticipo sul cronoprogramma, dovrebbero completare la demolizione e riaprire la strada. Nei giorni successivi l'azienda incaricata porterà poi via il materiale. Al momento l'impatto con la viabilità del centro paese è buono, non ci sono particolari disagi. Era importante, come è stato fatto, attivare questa parte di cantiere in quest'ultima settimana di agosto".

Ma, una volta abbattuto lo storico edificio Fenaroli, quale sarà il futuro di questo spazio situato vicino a chiesa, oratorio e centro storico? "In questo momento stanno intervenendo i privati proprietari dell'immobile - fa sapere inoltre il primo cittadino - l'area resterà privata e proprio i privati dovrebbero presto presentare un progetto di riqualificazione per la realizzazione di un nuovo edificio che molto probabilmente ospiterà nuove abitazioni". E sempre nelle scorse ore il vicesindaco Antonio Gilardi, postando una foto del cantiere su Facebook, ha commentato: "Pur con tutte le sue contraddizioni, un pezzo di storia che se ne va..."

Le cartine con l'area di cantiere e i percorsi alternativi