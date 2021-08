Palazzetto inagibile, la Nuova Pallacanestro Olginate costretta a trovare un altro campo

Il PalaRavasio è inagibile, tegola sulla Np Olginate che a pochi giorni dalla data del raduno e dell’inizio della preparazione per il campionato di Serie B (il quinto della sua storia) è costretta a trovare soluzioni alternative, migrando in palazzetti limitrofi tra il Bione di Lecco e Sirtori.

La società del presidente Fausto Chiappa ha pubblicato in queste ore un video sulla situazione del palazzetto di Olginate, che già lo scorso anno aveva presentato problemi gravi e costretto la Npo a giocare a lungo lontano, tra Bernareggio ed Erba. Situazioni che, ovviamente, si trasformano in disservizi e costi addizionali in un momento economico già precario per lo sport a causa della pandemia.

«Un vero peccato e un grande danno sportivo ed economico per la nostra società che rappresenta il basket lecchese a carattere nazionale», è il commento del presidente Fausto Chiappa.

A seguito delle dichiarazioni della Nuova Pallacanestro Olginate, sul tema è intervenuto anche il sindaco Marco Passoni per chiarire la posizione dell'Amministrazione comunale in merito al problema.

"Si comunica che, come da programma, sono iniziati i lavori di sostituzione del parquet ammalorato presso il Palazzetto Iginio Ravasio - ricorda il sindaco di Olginate - L'intervento è stato programmato per il mese di agosto in quanto il Palazzetto è stato utilizzato fino a fine luglio per camp e allenamenti. I lavori si concluderanno entro il 15 settembre. Senza interrompere le attività del Palazzetto, si procederà poi alla sostituzione ed efficientamento dell'impianto di riscaldamento".

Il sindaco Passoni ha quindi aggiunto: "Per concludere, la capienza verrà portata a 400 posti, così come richiesto. Si tratta di interventi che permetteranno alle società sportive, alla scuola primaria e a tutti i cittadini di usufruire di un Palazzetto più efficiente e moderno: è stato scelto quindi il mese di agosto per creare meno disagi e per permettere all'impresa di lavorare con precisione e puntualità".